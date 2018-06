Zwei Arbeiter stürzen drei Meter tief

Mehrere Meter tief sind zwei Arbeiter am Dienstag auf einer Baustelle in Blaustein-Ehrenstein gestürzt. Der Rettungsdienst musste die Verletzten in eine Klinik bringen. Gegen 16.30 Uhr wollte ein 59-Jähriger eine Treppe hinunter gehen. Dabei stieß er mit dem Kopf gegen die Querstange eines Baugerüsts und verlor das Gleichgewicht. Sein 42-jähriger Kollege, der ihm auf der Treppe entgegen kam, wollte ihn abfangen. Beide Arbeiter stürzten dabei gegen einen provisorischen Handlauf am Treppenrand, der diesem Druck nicht standhielt. Die Männer fielen knapp drei Meter in die Tiefe und prallten auf den Betonboden. Den Älteren brachte der Rettungsdienst mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen in eine Klinik. Auch seinen leicht verletzten Kollegen brachten die Helfer ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Ulm-West prüft nun, ob die Unfallverhütungsvorschriften auf der Baustelle missachtet wurden und wer gegebenenfalls dafür verantwortlich ist.