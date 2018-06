Knappe Niederlage als gute Ausgangsposition

Die A-Junioren des JFV Oberes Donautal haben das erste Spiel um den Aufstieg in die Verbandsstaffel des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) 2:3 (0:3) beim TSV Blaustein verloren. Trotz der Niederlage ist das Ergebnis eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntag (13 Uhr) auf dem Ettenberg in Mühlheim.

Zum Auftakt des Spiels beim Meister der Bezirksstaffel des Bezirks Donau/Iller machten sich beim JFV zunächst die Strapazen der über zweistündigen Anreise bemerkbar. Die Jugendlichen aus dem Oberen Donautal kamen nur schwer ins Spiel. Mit der ersten Chance schafften die Gastgeber gleich die überraschende Führung. In den Folgeminuten war Blaustein klar besser und bestimmte die Partie. Der JFV kam nicht zum Torabschluss. Das 2:0 fiel dennoch glücklich, weil der Torschütze den Ball nicht richtig traf und damit Torwart Kevin Krupa auf dem falschen Fuß erwischte.

Kurz vor der Halbzeit entschied der Schiedsrichter nach einem Foul an Simon Bauer auf Elfmeter für Oberes Donautal. Der Gefoulte schoss selbst, drosch den Ball aber drüber. Statt des Anschlusstreffers erhöhten die Platzherren mit dem Pausenpfiff auf 3:0. Das war ein heftiger Nackenschlag für den JFV im Bemühen um eine gute Ausgangslage.

Die rund 100 Zuschauer, darunter rund 30 aus dem Donautal, sahen nach dem Seitenwechsel eine komplett andere zweite Hälfte. Trainer Wolfgang Kunz hatte umgestellt und plötzlich spielte nur noch ein Team, das des JFV Oberes Donautal. Leonardo Schillaci lief in der 67. Minute allein auf den Torhüter zu und schob eiskalt zum 3:1 ein. Nun waren die Gäste am Drücker und ließen die gefährlichen Blausteiner Stürmer nicht mehr zur Entfaltung kommen. Im Anschluss an einen Freistoß war es der eingewechselte Nico Wienecke, der den abgewehrten Ball direkt aus rund 20 Metern ins Tordreieck drosch – ein Traumtor! Beide Teams hatten danach noch eine Chance. Es blieb aber bei der knappen Niederlage für den JFV.

JFV Oberes Donautal: Kevin Krupa, Elias Ewert (46. Minute Tjorven Schutzbach), Tom Freudlsperger (46. Linus Pinnekamp), Dominik Sauter, Simon Schlegel, Robin Schad (67. Niko Wienecke), Simon Bauer, Leonardo Schillaci, Tim Specker, Marcel Wölfle (80. Emre Bolat), Jan Kupferschmid. – Tore: 1:0 (6. Minute) Roland Reichardt, 2:0 (37.), 3:0 (45.) beide Moritz Lotz, 3:1 (67.) Leonardo Schillaci, 3:2 (80.) Niko Wienecke. – Schiedsrichter: Raimund Bailer (Achstetten). (ly)