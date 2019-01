Zwei Verletzte nach Unfall bei Blaubeuren – einer davon schwer

Zwei Autofahrer haben am Dienstag bei einem Unfall in Blaubeuren Verletzungen erlitten.

Gegen 11 Uhr war nach Polizeiangaben eine 27-Jährige in der Ludwig-Merckle-Straße in Weiler unterwegs. Vor der Bundesstraße hielt sie an. Danach fuhr sie mit ihrem Auto wieder los. Hierbei übersah sie einen 55-Jährigen, der mit einem Auto in Richtung Schelklingen unterwegs war.

Die Autos stießen zusammen. Hierdurch erlitt die Frau leichte und der Mann schwere Verletzungen. Angehörige der Feuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro.