Zwei Museen machen gemeinsame virtuelle Rundgänge

Live, interaktiv, online – das Urgeschichtliche Museum Blaubeuren (Urmu) und das Neanderthal Museum im Nordrhein-Westfälischen Mettmann bieten zum Internationalen Museumstag Zoom-Führungen an für Familien und für Erwachsene.

Vom Lagerplatz des berühmtesten Neandertalers zu Eiszeitkünstlern nach Blaubeuren in Sekundenschnelle? Das ist kein Problem, zumindest nicht am Internationalen Museumstag am Sonntag, 16. Mai. Um 16 Uhr werden Experten aus dem Neanderthal Museum im Nordrhein-Westfälischen Mettmann und dem Blaubeurer Urmu live in einer gemeinsamen Zoom-Konferenz durch beide Museen führen. Es ist ein virtueller Rundgang für Familien mit Kindern, der vom Neanderthaler an seinem Fellzelt weiter in Richtung Schwäbische Alb führt zu den ältesten Kunstwerken der Menschheit.

Den Zugangslink gibt es online

Am darauffolgen Dienstag, 18. Mai, um 18.30 Uhr werden die beiden Museen eine weitere gemeinsame Zoom-Führung anbieten. Sie ist für Erwachsene konzipiert und wird sich intensiver mit den Wurzeln der Menschheitsgeschichte, der steinzeitlichen Lebensweise und den Höhepunkten eiszeitlicher Kunst befassen.

Die Führungen dauern je eine Stunde. Teilnehmende können auch mit den Experten ins Gespräch kommen.

Beide Museen sind Partner im Netzwerk „Ice Age Europe“, in dem sich die wichtigsten paläolithischen Fundorte Europas organisieren.

Der Zoom-Link für jede Führung kostet 9,50 Euro und ist über die Ticketing-Plattform eventbrite.de erhältlich. Der Link zur Buchung steht auch auf www.urmu.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.