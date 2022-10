Zwei Brüder musizieren auf Zuruf

Die Brüder Lionel und Demian Martin (Klavier und Cello) spielen am Samstag, 29. Oktober, im Dorment des Klosters Blaubeuren. Ab 20.15 Uhr präsentieren sie Musik aus unterschiedlichen Epochen und improvisieren auf Zuruf des Publikums, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Lionel Martin (2003) ist in Tübingen aufgewachsen und verbrachte seine ersten beiden Lebensjahre in Perth, Australien. Im Alter von fünf Jahren begann er mit dem Cellospiel an der Tübinger Musikschule bei Joseph Hasten, seit 2020 studiert er bei Professor Thomas Grossenbacher an der Zürcher Hochschule der Künste. Seit Februar 2017 ist er Stipendiat der Anne-Sophie Mutter Stiftung.

Demian Martin wurde 1998 in Filderstadt geboren und wuchs in Tübingen auf. Er ist als Pianist und Improvisationskünstler sowie als Komponist und Produzent von Filmmusik tätig. Pianistisch ausgebildet wurde er von Janet Wilson (Perth, Australien), Karin Mielich (Tübingen) und Professor Friedemann Rieger (Stuttgart), bevor er seinen Bachelor of Music im Fach Klavier bei Professor Konrad Elser an der Musikhochschule Lübeck absolvierte. Früh begann er, autodidaktisch zu improvisieren und zu komponieren. Heute gehört Improvisation auf Zuruf des Publikums und in beliebigem Genre zu seinen Aufritten, ebenso wie Konzertmoderation und kabarettistische Formate.