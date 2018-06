Zwölfjähriger über Motorhaube geschleudert

Ein Zwölfjähriger ist am Donnerstag in Blaubeuren verletzt worden. Gegen 16 Uhr fuhr er mit seinem Fahrrad von der Platzgasse, ohne anzuhalten, in die Dorfstraße ein.

Dabei wurde er von einem Auto erfasst. Durch den Aufprall wurde der Junge über die Motorhaube auf den Boden geschleudert. Glücklicherweise wurde der Zwölfjährige nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn dennoch vorsorglich in eine Klinik. Nach bisherigen Ermittlungen könne der Autofahrerin kein Vorwurf gemacht werden. Wie die Polizei weiter mitteilt, entstand Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.