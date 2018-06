Zusammenstoß geht glimpflich aus

Ein Zusammenstoß in der Blaubeurer Steige ist am Sonntag glimpflich ausgegangen. Gegen 11.45 Uhr war eine in Richtung Seißen fahrende 38-Jährige mit ihrem VW Polo auf die Gegenfahrbahn geraten. Ihr Fahrzeug prallte gegen einen entgegenkommenden VW Up. Die 61-jährige Fahrerin dessen trug leichte Verletzungen davon. Feuerwehr und Rettungsdienst waren laut Mitteilung der Polizei vor Ort. Die beiden Insassinnen des VW Polo waren vorsorglich ebenfalls in Krankenhaus untersucht worden, hatten den Unfall unverletzt überstanden.

Starker Regen

Als Unfallursache gibt die Polizei starken Regen und eine für diese Witterung nicht angepasste Geschwindigkeit an. Die Bundesstraße 28 musste kurzzeitig gesperrt werden. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.