Zu schnell in Kurve: Motorradfahrer leicht verletzt

Zu schnell in die Kurve: Bei Blaubeuren stürzte am Mittwoch ein Motorradfahrer. Gegen 9.45 Uhr fuhr der 31-Jährige mit seiner Kawasaki von Beiningen in Richtung Gerhausen. In eine scharfe Rechtskurve fuhr der Mann laut Mitteilung der Polizei zu schnell hinein.

Kontrolle verloren

Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Die Kawasaki kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der 31-Jährige flog über die Leitplanke. Bei seinem Sturz verletzte er sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um das Motorrad.