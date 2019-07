Ziel ist das Leben in einer inklusiven Gesellschaft

Von Deutsche Presse-Agentur

Ob Freiburg, Karlsruhe oder Stuttgart: In Baden-Württembergs größten Städten werden einer Studie zufolge deutlich weniger Wohnungen gebaut als benötigt. Anders sieht es laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) in Teilen des Schwarzwalds aus — hier wird der Bedarf sogar übererfüllt. Die Autoren verglichen für ihre Berechnungen die Zahl der in den vergangenen drei Jahren fertiggestellten Wohnungen mit dem Bedarf, den sie anhand von Faktoren wie Bevölkerungsentwicklung und Leerständen schätzten.