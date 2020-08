Zeugenhinweis führt zu flüchtigem Fahrer, der ein Wohnmobil beschädigte

Dank eines Zeugen hat die Polizei am Montag den Verursacher eines Unfalls in Blaubeuren ermittelt. Der Zeuge hatte den Unfall gegen 7 Uhr beobachtet. In der Mauergasse parkte ein Autofahrer rückwärts aus. Er gab aber nicht acht. Deshalb rammte sein Citroen ein Wohnmobil.

Der Citroenfahrer kümmerte sich nicht darum sondern fuhr einfach weg. Der Zeuge aber kümmerte sich: Er notierte sich das Kennzeichen des Verursachers und teilte es dem Besitzer des Wohnmobils mit. Dank dessen bleibt das Unfallopfer jetzt nicht auf dem Schaden von rund 1000 Euro sitzen. Denn die Polizei ermittelte inzwischen den 50-Jährigen, der am Steuer des Citroen saß. Er muss den Schaden bezahlen und sieht zudem einer Strafanzeige entgegen. „Hinschauen, helfen, melden“ sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb lobt die Polizei ausdrücklich das Verhalten des Zeugen. Er habe Verantwortung übernommen und dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.