Wolfgang Heyer im Kleinen Großen Haus

Anlässlich des Jubiläums „75 Jahre Heimatmuseum Blaubeuren“ kommt der schwäbische Poetry Slamer Wolfgang Heyer mit seinem Programm „Let’s schwätz Schwäbisch“ am Donnerstag, 12.Mai, um 20 Uhr ins Kleine Große Haus. Wie die Stadtverwaltung ankündigt, mache Heyer „Lust auf Mundart“ mit hohem Sprachtempo, prägnanten Hochdeutsch-Schwäbisch-Übersetzungen und mit ausgeklügelten Wortkombinationen. Karten gibt es täglich von 10 bis 17 Uhr in der Tourist Info am Kirchplatz.