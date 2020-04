Wichtige Entscheidungen zwingen Blaubeuren zur Gemeinderatssitzung

Der Sitzungsplan für den Gemeinderat Blaubeuren sieht eine Sitzung am 28. April vor. Eigentlich hat die Stadtverwaltung vor gehabt, diese Sitzung aufgrund der aktuellen Corona-Lage zu verschieben. Aber es stehen Entscheidungen an, die vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung getroffen werden müssen und diese Entscheidungen sind dringend und dulden keinen Aufschub, informiert Blaubeurens Bürgermeister Jörg Seibold.

„Die zu beratenden Themen lassen es nicht zu, diese Entscheidungen im Muster des Eilentscheides oder des Offenlegungsverfahrens zu treffen“, so der Bürgermeister wörtlich. In Abstimmung mit den Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen lädt Seibold daher zu einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats ein. Allerdings wird diese Sitzung unter dem Eindruck der weiterhin existierenden Corona-Pandemie stehen. Entsprechende Änderungen am sonst üblichen Sitzungsablauf sind zwingend einzuhalten. Die Tagesordnung werde sich deshalb auf die zwingend zu entscheidenden Punkte beschränken. Als Sitzungsleiter wird Seibold bestrebt sein, die Zusammenkunft auf ein zeitlich erforderliches Maß zu begrenzen. Das bedeutet konkret, dass die Sachbeiträge der Verwaltung recht kompakt sein werden. Sitzungsunterlagen für Gäste liegen deshalb ebenfalls bereit. Um die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten zu können, wird die Sitzung im Großen Saal der Stadthalle stattfinden. Mundmasken und Desinfektionsmittel stehen laut Mitteilung zur Verfügung.

Die Sitzung des Blaubeurer Gemeinderats wird wie geplant am Dienstag, 28. April, ab 18 Uhr im Großen Saal der Stadthalle stattfinden. Auf der Tagesordnung stehen der Neubau Kinderbetreuungseinrichtung Seißen im Bezug auf die weitere Planung sowie den Bauvollzug, die bedarfsgerechte Sanierung der Schülertoiletten im Joachim-Hahn-Gymnasium sowie die Quartiersentwicklung Areal „Spohn und Burkhardt“.