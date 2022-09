Der Kasper vom Theater in der Talmühle ist immer viel unterwegs in Kasperbeuren, manchmal auch in Himmelberghausen und sogar in Ulm. Aber wenn er mit Oma, Seppel und Gretel eine Reise macht, gibt es viel zu erzählen. Und das tut er denn auch am Samstag, 17. und am Sonntag, 18. September. Die Vorstellung findet im Theater in der Talmühle statt, sie beginnt jeweils um 15 Uhr, der Eintritt beträgt 4 Euro.

Es wird geraten Plätze zu reservieren bei Barbara Rinker telefonisch 07344 9280014 oder per E-Mail info@marionettentheater-blaubeuren.de.