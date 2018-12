Wenn das Mammut im Urgeschichtlichen Museum ausbüxt

Das Urgeschichtliche Museum Blaubeuren bereitet sich auf das kommende Jahr vor. Vor allem für Familien gibt es in den kommenden drei Monaten wieder Einiges zu entdecken – dabei darf auch selbst Hand angelegt werden. Unter dem jeweiligen Angebot der Steinzeitwerkstatt werden die unterschiedlichsten Schwerpunkte eingebettet.

Januar: Im Januar sind vier Veranstaltungen geplant. Bei der Steinzeitwerkstatt am Sonntag, 6. Januar, geht es um 14 und um 15.30 Uhr um das kleine Mammut Mia, das ihre Steinzeitfreunde mit Familien zu einem neuen Abenteuer einlädt. Im Anschluss an die Geschichte können die teilnehmenden Kinder einen Mammutanhänger aus Ton bemalen.

Um feines Leder und daraus entstehende Beutelchen geht es am Sonntag, 13. Januar. Die Teilnehmer an der Steinzeitwerkstatt lernen, wie die Menschen dieser Zeit mit Feuerstein schnitten.

Weiter geht es am 20. Januar. Dann brummt das Schwirrholz wie ein Motorrad und stammt doch aus der Steinzeit. Nach einer Einführung in die Geschichte der ältesten bekannten Musikinstrumente um 14 Uhr schleifen die Besucher ab 15 Uhr mit steinzeitlichen Werkzeugen ein individuelles Schwirrholz und bringen es zum Klingen.

Ein besonderes Messer aus dem Stahl der Steinzeit stellen Besucher am Sonntag, 27. Januar, von 14 bis 17 Uhr mit steinzeitlichen Werkzeugen her. Ohne Kleber wird laut Mitteilung des Urgeschichtlichen Museums eine Feuersteinklinge in den vorbereiteten Schaft eingepasst, der anschließend verziert werden kann.

Februar: Auch im Februar stehen Aktionen bei der Steinzeitwerkstätte an. Los geht es mit jener am 3. Februar – von 14 bis 17 Uhr. Mit steinzeitlichen Werkzeugen schneiden, schleifen und bohren: Ein Lederarmband wird hergestellt und mit Muscheln und Perlen verziert.

Mammutelfenbein wird laut Mitteilung des Museums auch als das weiße Gold der Steinzeit bezeichnet. Aus diesem besonderen Material fertigten die Menschen der letzten Eiszeit Figuren, Schmuck und Musikinstrumente. Besonders beliebt waren tropfenförmige Anhänger und Perlen. Am 10. Februar um 14 Uhr steht das Mammut im Mittelpunkt einer Führung. Ab 15 Uhr schleifen die Teilnehmer mit steinzeitlichen Werkzeugen einen Schmuckanhänger aus Mammutelfenbein und zwirnen dafür eine steinzeitliche Schnur.

Filigrane Döschen aus bemaltem und verziertem Holunder entstehen mit steinzeitlichen Werkzeugen und Materialien am 17. Februar von 14 bis 17 Uhr unter Anleitung des Künstlers und Archäotechnikers Friedrich Palmer.

Die letzte Steinzeitwerkstatt am 24. Februar um 14 und 15.30 Uhr dreht sich um die verschwundene Welt der Mammuts und Höhlenbären. Auf dem Programm steht eine Familienführung mit anschließender Aktion.

März: So stark wie ein Löwe wollten auch die Menschen in der Steinzeit sein. Am Faschingssonntag, 3. März, von 14 bis 17 Uhr verwandeln sich die Teilnehmer der Steinzeitwerkstatt in einen Löwen. Aus Leder entsteht laut Mitteilung eine Löwenmaske, die mit Naturfarben bemalt wird.

Individuelle Schmuckstücke aus schwarzem Schiefer und weißem Kalk entstehen am 10. März von 14 bis 17 Uhr in der Steinzeitwerkstatt.

Der Archäologe Chris Baumann erklärt in seiner Führung am 17. März um 14 Uhr laut Mitteilung anschaulich an Objekten, was die Archäologen aus Knochen lesen können. Ab 15 Uhr können kleine Forscher Funde anschauen und bestimmen.

Am 24. März von 14 bis 17 Uhr zeigt der Archäotechniker und Künstler Friedrich Palmer den Umgang mit den Farben der Steinzeit. Auf Schieferplatten entstehen eigene kleine Kunstwerke und echte Originale.

Ende März ist das kleine Mammut ausgebüxt und macht das Urgeschichtliche Museum unsicher. Auf der Suche nach dem kleinen Mammut begeben sich die Teilnehmer auf die Spuren der Steinzeitmenschen, die vor 40 000 Jahren gelebt haben. Diese Mitmachführungen für Kindergartenkinder und Geschwister finden am 31. März um 14 Uhr und 15.30 Uhr statt.