Weihnachtliches Kasperstück an zwei Nachmittagen in Blaubeuren

Das Marionettentheater in Blaubeuren bringt am Wochenende vor Weihnachten auch Weihnachtliches auf die Bühne. Am Samstag, 17. Dezember, und am Sonntag, 18. Dezember, bietet das Kasperteam des Theaters in der Talmühle noch einmal vielen kleinen und großen Besuchern ein Kasperstück an. In gleich zwei Vorstellungen am Samstag und am Sonntag, Beginn ist jeweils um 14.30 und 16 Uhr, zeigen die Freunde vom Kasper ein offenes Herz für einen Wanderzirkus, der im Wald von Kasperbeuren gestrandet ist. Bis es aber zu einer fröhlichen Weihnachtsfeier im Schlosspark kommt, steht der Oma noch einige Aufregung bevor. Damit niemand vor geschlossenen Türen stehen muss, weil die Vorstellung ausverkauft ist, ist eine Reservierung dringend angeraten bei Barbara Rinker unter der Telefonnummer 07344 / 9280014 oder per Mail an info@marionettentheater-blaubeuren.de.