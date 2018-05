Was Sie bei einer Stadtführung durch Blaubeuren entdecken können

Unterwegs und draußen: Das geht in Blaubeuren nicht nur entlang der Höhlen- und Felsformationen, sondern auch mitten im Zentrum. Die Stadt am Blautopf hat viel seines mittelalterlichen Erbes bewahrt. Stadtführerin Susanne Kuhn-Urban zeigt Gästen und Einheimischen die schönsten Fachwerkhäuser der Altstadt, malerische Gässchen und Plätze, das Benediktinerkloster mit Garten und spätgotischem Hochaltar, den Kreuzgang sowie die Brunnenkapelle und natürlich den Blautopf mit seiner so mystischen Farbe.

Treffpunkt ist an der Touristinformation beim Urgeschichtlichen Museum mitten im Herzen des Zentrums. Mit der rechten Hand streicht Susanne Kuhn-Urban über ein Modell, das Blaubeuren zeigt. „Als hätte es schon wieder geschneit“, sagt sie, entfernt einige Blüten vom Modell und erntet erste Lacher der Führungsteilnehmer. Die erste Station ist ganz nah: das Spital. Dieses wurde 1433 erbaut und liegt an der Durchgangsstraße von Blaubeuren. Dort, wo heute bei Beckabeck gegessen wird, war einst das Stadttor. Das Spital als mittelalterliches Gebäude wurde bis 2009 als Seniorenheim genutzt. „Es ist mit das größte Fachwerkhaus in Blaubeuren“, informiert Kuhn-Urban.

Seit wann gibt es Blaubeuren?

Sie bleibt bei der Geschichte. Seit wann gibt es eigentlich Blaubeuren? Das Kloster entstand im Jahr 1058, die Stadt dazu etwa 200 Jahre später. Erstmals urkundlich erwähnt, wird Blaubeuren im Jahr 1267. In der Stadt wohnen etwa 5000 Einwohner; gemeinsam mit den eingemeindeten Orten zählt Blaubeuren 12 000 Bürger. Den ersten Reichtum brachte laut Kuhn-Urban die Zementindustrie. Heute sei es eher schlecht um die Industrie bestellt. Viele Menschen pendeln in umliegende Städte zur Arbeit.

Die nächste Station ist das Gerberhaus an der Aachgasse, das 1444 erbaut wurde. Die tragenden Balken seien auch noch da. Von der Aachgasse aus schlüpfen die Teilnehmer der Führung zwischen zwei Häusern zur Stadtmauer hinaus – bis zu dem Punkt, auf dem sich den Gästen der wunderschöne Blick in das Urdonautal eröffnet. Ein Blick nach rechts zeigt die so genannte Bleichwiese. Dort, wo heute auf Sportplätzen gekickt wird, wurde einst dem Handwerk nachgegangen. Der Bleichturm diente zur Beobachtung. Wache wurde gehalten.

Badhaus für Krankenpflege

Ein erneutes Mal schlüpfen die Teilnehmer der Stadtführung durch einen Spalt – den der Klostermauer. „Das Kloster ist wie eine Keimzelle“, sagt Kuhn-Urban. Das Badhaus wurde 1510 fertig gestellt. Der Grund: Die Benediktiner brauchten für die Krankenpflege das Badhaus – und natürlich auch für das eigene Wohl.

Die Aach begleitet die Teilnehmer auf der Tour durch das Blaubeurer Zentrum. Eigentlich, so die Stadtführerin, sollte das Kloster zunächst in Westerheim gebaut werden – also auf der Alb. Doch dort gibt es kein Wasser. So kamen die Benediktiner zum Blautopf. Nach der Reformation wurde das Kloster zur Schule. Heute ist dort das Evangelische Seminar untergebracht.

Ruhig und kühl

Im Inneren ist es ganz ruhig und kühl. Durch den Kreuzgang dringt schon das Plätschern des Brunnens an die Ohren der Gäste. Münzen liegen darin. Ob das Glück bringt? Der Doppelflügelaltar im Chorraum bringt die Tour-Teilnehmer ein weiteres Mal zum Staunen. Sie wandeln auf den Spuren der damals 20 Mönche und erfahren mit allen Sinnen. Sie fühlen das Holz, sie sehen die Malereien und riechen den Schimmelpilz. „Eigentlich ist es ein Wunder, dass der Altar die Reformation überstanden hat. Derzeit kämpft er allerdings mit dem Schimmelpilz“, erklärt Susanne Kuhn-Urban.

Letzte Station ist der Blautopf mit seiner Mystik und dem aktuellen Stand der Höhlenforschung. 22 Meter tief ist der Blautopf. Die blaue Farbe, so die Stadtführerin, kommt durch den Kalk. Der Blautopf sei übrigens keine echte Quelle, sondern bestehe aus Regenwasser, das durch die Felsformationen laufe. Trotz der vielen Besucher vor Ort scheint am Blautopf die Zeit still zu stehen. Jeder beobachtet das Wasser – fasziniert von der Farbe und der umliegenden Natur.

Ein kleiner Weg schlängelt sich um den Blautopf. Immer wieder bleiben die Teilnehmer mit geöffnetem Mund stehen. Fotos werden geschossen. Der Augenblick soll festgehalten werden – bevor es dann zurück zum Ausgangspunkt geht.

Jahr für Jahr zieht der Blautopf in Blaubeuren tausende Besucher an. Mit seiner tiefblauen Farbe wirkt er sogar etwas mystisch an. Aber wie ist der Blautopf eigentlich entstanden? Und vor allem: Wo kommt die blaue Farbe her? Das hat uns heute der Bürgermeister der Stadt erzählt. Die Antworten gibt’s jetzt in den Wetteraussichten.