Wegen drohende Schließung: Besondere Aktion gibt Geburtenstation ein Gesicht

Karin Bahr ist persönlich anzutreffen auf dem Parkplatz bei Rewe in Blaubeuren an folgenden Tagen: Nach der Fotopause wegen Urlaub vom 21. August bis 11. September wieder am: Mittwoch, 14. September, 17 Uhr bis 19 Uhr; Samstag, 17. September, von 10 bis 12 Uhr; Mittwoch, 21. September, 17 Uhr bis 19 Uhr sowie am Samstag, 24. September, 10 Uhr bis 12 Uhr.

Der Schock für die Region sitzt bei vielen noch tief: Der Blaubeurer Geburtshilfestation droht zum 30. September das Aus. Über 600 Babys erblicken in der Blautopfstadt jährlich das Licht der Welt. 40 Jahre lang war Karin Bahr dort Hebamme, hat selbst bei rund 1700 Kindern die ersten Atemzüge live miterlebt. „Viele identifizieren sich mit der Geburtshilfestation in Blaubeuren. Wird diese geschlossen, wäre das, wie wenn ein Stück Heimat amputiert wird“, sagt sie. Daher will sie die Wertschätzung für die Arbeit, für die Eltern, für die Mitarbeiter hochhalten und hat deshalb eine besondere Aktion ins Leben gerufen: Unter „Geboren in Blaubeuren“ sammelt und macht sie Fotos mit Menschen, die mit der Station persönlich verbunden sind.

Schon 240 Personen machen mit

Ihr liegen die vielen Menschen am Herzen, die wie sie selbst dort arbeiten, die dort zu Eltern oder eben geboren worden sind. Schon jetzt hat sie 240 verschiedene Personen mit einem Schild oder T-Shirt mit der Aufschrift „Geboren in Blaubeuren“ oder „Entbunden in Blaubeuren“ fotografisch festgehalten. Sie selbst macht die Fotos, es ist aber auch möglich, ihr welche zukommen zu lassen. Ein nicht-kommerzielles Buch als Erinnerung soll entstehen, später sollen die Fotos auch zu einem Video verarbeitet werden. Ein Videoteam der Blautöne Blaubeuren habe sich gegründet, dieses wolle das gesammelte Material für ein YouTube-Video aufarbeiten.

Mit einem Bild dieser Art kann bei der Aktion mitgemacht werden. (Foto: Karin Bahr)

„Obwohl die eventuell bevorstehende Schließung uns traurig stimmt, wollen wir nicht vergessen, dass wir dort ein kleines Juwel hatten“, schreibt sie auf der für die Aktion gestarteten Homepage geboreninblaubeuren.wixsite.com. Die Aktion soll auch Dank ausdrücken: „Ein dickes Dankeschön für die sehr familiäre und persönliche Atmosphäre – einem tollen Miteinander zwischen Eltern, Kindern, Kinderkrankenschwestern, Hebammen und Ärzten/Ärztinnen.“

Teil zur Geschichte beitragen

Karin Bahr sagt: „Wenn die Station nicht geschlossen wird, dann ist das ja umso besser.“ Dann hätte ihre Aktion – die nicht als Kritik verstanden werden soll – auch etwas bewirkt: Nämlich dokumentiert, dass viele Menschen aus der ganzen Region ihren Bezug zu Blaubeuren wertschätzen. Sie wolle ein weiteres, „kleines Mosaikteilchen“ zur Geschichte der Blaubeurer Geburtshilfestation beitragen.

So kann man mitmachen

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann dies auf drei Weisen tun. Wer bereits selbst ein Bild von sich oder jemand anderem mit einem Schild mit der Aktionsaufschrift oder T-Shirt gemacht hat, lässt dieses per E-Mail an karinbahr@kabelbw.de der Aktionsinitiatorin zukommen. Alternativ ist Karin Bahr – aktuell im Urlaub, aber ab 12. September wieder zu erreichen – auch telefonisch zu erreichen: 07344/4560 oder mobil unter 0176/27569954. Außerdem kann, wer will, auch zu einem ihrer Termine auf dem Blaubeurer Rewe-Parkplatz gekommen werden, um ein Foto zu machen oder ein Video aufzunehmen. Zu übersehen ist sie nicht, fährt sie doch einen pinken Mercedes.

Ihr Auto ist nicht zu übersehen

Dieser sei ihr Erkennungsmerkmal und auch wenn allein das Auto oder auch sie selbst Blicke auf sich zieht, ihr ist vor allem eines wichtig: Dass die Aktion im Fokus steht. „Falls es tatsächlich zur Schließung der Geburtshilfe in Blaubeuren kommen sollte, wird dies ein historisches Datum. Ab diesem Tag steht in (fast) keiner Geburtsurkunde mehr ’Geboren in Blaubeuren’. Wir alle schauen somit auf die Geschichte der ’Geburtshilfe Blaubeuren’, die viele von uns mitgeschrieben haben und denen wir durch unsere Aktion ein Gesicht geben wollen.“