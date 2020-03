Warum Corona-Ignoranten die Rettung eines Schwans verhinderten

Die Feuerwehr Blaubeuren hat am Freitagnachmittag einen verletzten Schwan im Bereich der Blau im Gerhauser Ried retten wollen. Das Tier hatte nach Angaben der Feuerwehr eine Angelschnur samt Bleigewicht im Schnabelbereich hängen.

Doch wohl auch wegen zu vieler Menschen im Bereich der Blau sowie im Ried, floh der Schwan in Richtung Blautal davon und konnte so nicht von der Angelschnur befreit werden, so die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht. „Gerade in der Zeit der geltenden Verordnungen für uns nicht nachvollziehbar“, heißt es dort.

Spaziergänger hatten das verletzte Tier am Mittag gemeldet. Beim Eintreffen des Einsatzleiters vom Dienst konnte ein Schwan festgestellt werden. Die Verletztung beeinträchtigte das Tier in seinen Bewegungen und bei der Nahrungsaufnahme.

Die Abteilung Gerhausen, die mit einer Teilmannschaft vor Ort war, rüstete sich mit Wathosen aus, um das Tier in der Blau einzufangen. Unterstützt wurden sie dabei durch Kräfte der Abteilung Stadt, die mit einem Schlauchboot und weiteren Wathosen die Logistik sicher stellten.

Die Einsatzkräfte rückten nach eigenen Angaben unter erhöhter Vorsicht aus und beachteten aufwendige Corona-Schutzmaßnahmen, um die Ansteckungsgefahr unter den Kräften zu vermeiden.

Es ist „unverantwortlich, wenn Mitmenschen sich nicht an die Vorschriften halten und dadurch im Endeffekt die Rettung und die eingesetzten Kräfte gefährden“, heißt es abschließend im Einsatzbericht: „Liebe Mitbürger: wir retten Leben für Euch – rettet ihr Leben und bleibt zu Hause!“

