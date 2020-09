Wandern auf den Spuren der Eiszeitjäger

Auf 20 Rundwanderwegen, den Eiszeitpfaden, erschließt sich eine phantastische Wanderregion von der Schwäbischen Alb bis zur Donau. Wer auf den Eiszeitpfaden durch den Alb-Donau-Kreis wandert, streift durch geschwungene Flusstäler, dichte Wälder und gelangt auf aussichtsreiche Höhenzüge.

Die Rundwege, viele davon in und um Blaubeuren gelegen, sind sechs bis 15 Kilometer lang und ideal für Tages- und Halbtageswanderungen. Der Wandertipp der Woche ist diesmal der Eiszeitjägerpfad. Wer den Beute- und Streifzug eines Eiszeitjägers nachempfinden möchte, ist in Blaubeuren goldrichtig. Denn in den Höhlen im Achtal lebten sowohl der Neandertaler als auch der moderne Mensch. Vom Stadtrand aus verläuft der Eiszeitjägerpfad bergan zur Brillenhöhle, einem beliebten Rast- und Lagerplatz der eiszeitlichen Jäger. Durchs Felsenlabyrinth und vorbei an der „Küssenden Sau“ gelangt man zur Ruine Günzelburg, die einen schönen Ausblick ins Achtal bietet. Es geht weiter bergab und auf die andere Talseite, hinein ins Welterbegebiet. Ein schmaler Pfad führt hinauf zur Höhle Geißenklösterle.

Die Höhle ist Teil des UNESCO-Welterbes „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ und wurde bereits vor 40 000 Jahren von Menschen besiedelt. Die letzte Etappe führt am Schillerstein vorbei und schließlich zurück nach Blaubeuren. Hier sollte unbedingt noch ein Besuch im Urgeschichtlichen Museum eingeplant werden. Detaillierte Informationen, den genauen Streckenverlauf und die Wanderbroschüre mit allen 20 Eiszeitpfaden gibt es im Internet unter www.tourismus.alb-donau-kreis.de.