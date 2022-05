Wanderer folgen dem Weg des Wassers

(sz) Eine Albwassertour startet am 15. Mai um 12.30 Uhr am Bahnhof Blaubeuren. Mit dem Auto geht’s nach Hütten ins Biosphärenzentrum. Auf den Spuren der ersten Albwasserversorgung auf der Albhochfläche geht’s dann zu Fuß weiter. Die Wanderung führt dahin, wo früher mit Ochsenkarren das Wasser in Fässern auf die Alb gebracht wurde. Von Hütten führt die Wanderung vorbei am ersten Pumpwerk der Wasserversorgung in Teuringshofen auf die Alb nach Justingen zum denkmalgeschützten Wasserhochbehälter. Durch ihn wurde in den umliegenden Albdörfern eine dauerhafte Wasserversorgung gesichert. Zurück geht es wieder nach Hütten. Dort ist eine Einkehr geplant. Der Rundweg hat eine Länge von etwa 11,5 Kilometern, die Gehzeit beträgt etwa 3,5 Stunden mit einem Höhenunterschied von 220 Metern. Anmeldungen sind bis 13.Mai bei Heidi Kley untzer Telefon 07394 / 23 42 oder hkley@web.de möglich.