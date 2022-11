Vortrag über Johannes Reuchlin

Der Pforzheimer Johannes Reuchlin (1455-1522) war in Europa gut vernetzt und als Berater an Schlüsselpositionen der damaligen Machtzentren tätig. Die Welt war im Umbruch, Amerika ist „entdeckt“ worden. Verschwörungstheorien, Fake-News und Antisemitismus machten die Runde. Könige, Kaiser und Vatikan beschäftigte auch die Frage, ob die jüdischen Schriften verboten und verbrannt werden sollen - eine Schicksalsfrage für die jüdischen Gemeinden, aber auch für die Stellung des Alten Testaments in der Bibel. Der papsttreue Johannes Reuchlin musste ein Rechtsgutachten erstellen. Mutig vertrat er eine Position, die bis heute wegweisend ist. Zum 500. Todestag des Juristen, Hebraisten, Humanisten zeichnet Referent Reinhard Kafka unter der Überschrift „Verbrennt nicht, was ihr nicht kennt!“ das Leben und den Einfluss von Johannes Reuchlin nach. Zu hören am Dienstag, 22. November, 19.30 Uhr im, Matthäus-Alber-Haus (Eingang Rittergasse) in Blaubeuren. Der Eintritt ist frei.