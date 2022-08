Vorlesen für Kinder ab vier Jahren

„Lies mir mal…“, heißt es am Freitag, 2. September, wird wieder in Blaubeuren. Vorgelesen ist angesagt. „Wolltet ihr schon immer wissen, wie das Ende der Welt aussieht? Dann macht euch auf die Socken und kommt vorbei“, so die Veranstalter. Mit tierischen Helfern begibt sich das Team der Bücherei gemeinsam auf die Reise und kommt ganz schön weit, heißt es in einer Pressemitteilung. Kinder ab vier Jahren sind herzlich eingeladen. Das Vorlesen findet in der Täferstube im 3. Obergeschoss statt. Es beginnt um 16 Uhr und dauert etwa 30 Minuten. Das Vorleseteam der Bücherei freut sich auf die kleinen und großen Zuhörerinnen und Zuhörer, heißt es in der Pressemitteilung weiter.