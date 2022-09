Volles Programm beim Theater in der Talmühle

Das Theater in der Talmühle präsentiert an den Oktoberwochenenden ein vielfältiges Programm. Los geht es laut Pressemitteilung am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Oktober, mit dem Kasperstück „Kasper auf dem Mond“. Beginn ist jeweils um 15 Uhr.

Am darauffolgenden Sonntag, 16. Oktober, um 16 Uhr zeigt das Marionettentheater die Inszenierung „Wie die schöne Lau das Lachen lernte“.

Weiter geht es am Freitag, 21. Oktober, mit dem Kabarett „Zammag’fasst“ mit den Nachtwächtern Hanne und Willi Hitzler sowie Rupert Morath, die um 20 Uhr auf schwäbisch zusammenfassen, was des nachts so auf den Straßen zu sehen und zu hören ist.

Eine Vorstellung ganz eigener Art bietet das Theater am Sonntag, 30. Oktober, um 17 Uhr an. Unter dem Titel „… und Eva pflückt den Apfel ab … ein jiddischer Liederabend“ geleitet das Trio Dorothea Baltzer, Hanno Botsch und Eva Graeter das Publikum auf eine musikalische Zeitreise, auf der voller lyrischer Schönheit und jüdischem Witz die Geschichte mutiger jüdischer Frauen beleuchtet wird, die mit Eva und dem Apfelbaum begann.