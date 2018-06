Volles Programm bei Naturfreunden

Den sanften Tourismus, Sport und die Kultur wollen die Naturfreunde Blaubeuren fördern. Unter diesem Motto steht das Jahresprogramm. So versucht der Verein, das Miteinander zu stärken und der Abschottung entgegen zu wirken.

Unter dem Titel „Treff Plus-Minus“ jeweils am vierten Freitagnachmittag im Monat versuchen Naturfreunde einen Beitrag zu mehr Miteinander in der Stadt zu leisten. Über einen Zeitraum von drei Jahren sollen so alle Jahrgänge (jeweils drei Jahre miteinander) angesprochen werden. Gerhard Quintus als Initiator sieht darin auch einen Versuch der zunehmenden Abschottung entgegenzuwirken.

Gemeinsam gegen die Abschottung

Das Angebot richtet sich an Einheimische wie an Zugezogene, die gerne andere Leute kennenlernen wollen. Entsprechend dem Jahrgangsalter und zusammenkommender Interessen ist daran gedacht gemeinsam zu spielen, singen, musizieren oder auch weitere Unternehmungen wie Klassentreffen oder Ausflüge zu planen.

Ebenfalls neu im Angebot sind Tageswanderungen unter dem Titel „Zu den schönsten Ecken der Schwäbischen Alb“. Diese werden von Mai bis Oktober an jedem zweiten Donnerstag im Monat von dem sehr erfahrenen Wander- und Bergführer Siegfried Graf gestaltet.

Das sportliche Angebot enthält zwei Bergtourenwochen ins Oberengadin und ins Dachsteingebirge. Hinzu kommen zahlreiche Nachmittags- und Tageswanderungen, abhängig von der Jahreszeit Rad-, Schneeschuh- oder Skitouren, sowie das inzwischen etablierte Nordic Walking immer am ersten Sonntagmorgen im Monat.

Bildervorträge über Botswana, rund um den Kilimandscharo, Istanbul gestern und heute, über florareiche Wanderungen im Gardaseegebiet und die einheimische Vogelwelt laden ein zu gemütlichen und interessanten Samstagabenden im Naturfreundehaus „Im Ried“. Singabende, ein Bücherflohmarkt, Vorweihnachts- und Silvesterfeier, Weißwurstfrühstück, Unterhaltungsrunden sowie eine Lesung mit Familie Rinker runden das gesellig kulturelle Angebot ab.

An Familien mit Kindern ist ebenfalls gedacht, hervorzuheben sind die Bahnfahrt zu einem Stadt-Schauspiel nach Ravensburg, eine Führung im Oberen Ried Bad Wurzach, eine Spezialführung im Ulmer Münster, Urlaub vor der Haustür und das Spielplatzfest Ende Juli.

Das Programm ist erhältlich am Naturfreundehaus, in den öffentlichen Einrichtungen und Geschäften von Blaubeuren, oder per Email an: naturfreunde-blaubeuren@gmx.de