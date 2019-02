Volkshochschule feiert Einzug in neue Räumlichkeiten

Mit einem italienischen Abend anlässlich der Eröffnung des Alten Postamts als neues Domizil in Blaubeuren hat die Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen ins Schwarze getroffen. 120 Gäste füllten den Raum, um das Duo Reinhold Joppich und Mario Di Leo zu hören.

Ilse Fischer-Giovante, rührige Leiterin der VHS, begrüßte mit einer humorvollen Rede die Gäste. Als großen Glücksfall bezeichnete sie die Anmietung des Gebäudes der Alten Post, in welchem sich über Jahre immer wieder Gaststätten befanden. Bei der Besichtigung habe sie sich an Pompej, die untergegangene Stadt, erinnert gefühlt. Die Küche habe den Eindruck gemacht, als ob hier geflüchtet worden sei. Sie bedankte sich in diesem Zusammenhang bei ihren Mitarbeiterinnen, die kräftig bei der Umgestaltung der Räume und der Vorbereitung des Abends geholfen hätten. Neuland für die Volkshochschule sei dieses Gebäude jetzt. Neben Kursen für erwachsene Teilnehmer, von denen viele „allergisch“ auf Räume in Schulgebäuden reagierten, plant die VHS auch ab Herbst zum Beispiel eine Lernwerkstatt für Schüler in den Räumen des Postamts. Dank sprach sie auch der Stadt Blaubeuren aus, ohne deren Hilfe der Einzug nicht möglich gewesen wäre.

Bürgermeister Jörg Seibold erinnerte in seiner Rede an turbulente, aber auch ruhige Zeiten, welche das 1906 zum ersten Mal bezogene Gebäude hinter sich habe. Da die Stadt die Räume im bisherigen Gebäude brauche, sei nach einer Alternative gesucht worden. Was die Stadträte überzeugt habe, sei die Qualität der Arbeit der VHS. Das Konzept sei nicht nur die Fortsetzung bisheriger Angebote in neuen Räumen, sondern auch neue interessante Ideen, welche zum Beispiel die Möglichkeiten der Küche für „Kultur plus Essen“ nutze. Seibold finde es wunderbar, dass mit Sicherheit die „ruhigen Zeiten“ in dem Gebäude vorbei seien. Als Geschenke der Stadt überreichte er an Ilse Fischer-Givante, die das „Salz in der Suppe der Stadt“ sei, ein Gourmetsalz von der Schwäbischen Alb sowie Pralinen.

Reinhold Joppich, über mehrere Jahrzehnte Verkaufs- und Vertriebsleiter beim Verlag Kiepenheuer & Witsch, bestritt anschließend im Wechsel mit seinem italienischen Freund Mario Di Leo das Abendprogramm. Er las aus dem Roman „Der Postbote von Girifalco oder Eine kurze Geschichte über den Zufall“ des italienischen Schriftstellers Domenico Dara. Nach jeder Szene wurde das Publikum mit einem von Mario Di Leo gesungenen und auf der Gitarre gespielten italienischen Lied beglückt.

Exklusive Vorab-Lesung

Das Buch ist in Italien 2014 erschienen und wurde dort ein großer Erfolg. Die deutsche Übersetzung kommt erst im April in den Handel, so kamen die Anwesenden in den Genuss einer Vorab-Lesung. Dass ein italienischer Abend für die Einweihung des neuen Domizils organisiert wurde, dürfte bei der Persönlichkeit Ilse Fischer-Giovantes wenig verwundern. Das Buch aber, das von einem Postboten handelt, passte natürlich schon deswegen zur Wiedereröffnung der ehemaligen Post.

Die Geschichte spielt 1969, als in Italien „zumindest die politische Welt“ noch in Ordnung war. „Auf der einen Seite die Democrazia Cristiana mit Andreotti, auf der anderen Seite die Kommunistische Partei mit Enrico Berlinguer“, so der Vorleser. In heiteren, aber auch nachdenklichen Episoden wird vom Postboten eines Dorfes in Kalabrien erzählt, der alle Briefe öffnet und abschreibt, bevor er sie zustellt. Gelegentlich greift er auch in die Geschicke der Dorfbewohner ein, indem er Briefe umschreibt oder an andere umlenkt, meist mit dem Ziel, Unheil abzuwenden. Seine Begabung, Schriften nachzuahmen, hilft ihm. So verhindert er zum Beispiel, dass ein dorfbekannter Casanova eine glücklich verheiratete junge Frau zu einem Seitensprung verführen kann. Außerdem erhält er auch durch die Tatsache, dass viele Dorfbewohner des Lesens und Schreibens unkundig sind, Einblick in ihr Leben, weil er Briefe für sie vorlesen oder schreiben soll. Joppich lässt durch seinen Vortag die Situationen lebendig werden, seine tiefe ausdrucksstarke Stimme passt zu vielen Szenen. Geht es um eine Frau, kann er aber um einige Töne höher sprechen. Man merkt, er ist Kenner und Liebhaber des italienischen Lebens.

Lied über Freiheitskämpfer

Die Liedvorträge von Mario de Monte verdichten diese Atmosphäre noch. Sein erstes Lied bezieht sich auf die Freiheitskämpfer, die im 19. Jahrhundert gegen die Kolonisation des italienischen Südens angingen. Noch heute wird es in Kalabrien gesungen. Sein zweites Lied handelte von einem Brief an einen Freund, in dem berichtet wird, was sich alles verändert hat. Und auch ein selbstverfasster Song „Una piccola eternità“ wird dargeboten. Ein satirisches Lied, das die unterschiedlichen Reaktionen von Männern und Frauen eines Dorfes auf eine Prostituierte treffend beschreibt, setzte einen anderen Akzent. Di Leo erwies sich als mitreißender Sänger und Gitarrist. Einen Höhepunkt bildete das 1943 entstandene Partisanenlied „Fischia il vento“ (Es pfeift der Wind), das auf die Melodie des russischen Lieds „Katjuscha“ gesungen wird. Hier klatschte das Publikum begeistert mit.

Insgesamt bot das Arrangement aus Lesung einzelner Szenen und Darbietung traditioneller volkstümlicher italienischer Lieder einen Einblick in die kulturelle Vielfalt Italiens. Die Zuhörer dankten es mit anhaltendem Beifall.