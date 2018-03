Vier Verletzte nach Unfall mit mehreren Autos

Drei Autos sind am Dienstag an einem Unfall in Blaubeuren beteiligt gewesen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach fuhr um kurz vor 17 Uhr eine Frau mit ihrem Skoda auf der B28 in Richtung Ulm. Vor dem Ortsende Gerhausen wollten Schüler am Zebrastreifen über die Straße. Die 35-Jährige hielt richtigerweise an. Auch ein Opel hinter ihr. Eine 19-Jährige aber hatte nicht aufgepasst. Sie rammte mit ihrem VW fast ungebremst den Opel und schob ihn auf den Skoda.

Polizei ermittelt gegen Unfallfahrerin

Die drei Fahrer und eine Mitfahrerin im Opel erlitten durch den heftigen Aufprall leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie. Dazu waren zwei Rettungswagen an der Unfallstelle. Zwei Autos mussten anschließend abgeschleppt werden. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt rund 13 000 Euro. Sie ermittelt jetzt gegen die 19-Jährige. Die junge Fahrerin sieht einer Strafanzeige entgegen.