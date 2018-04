150 Einlaufschächte werden an der Bundesstraße 28 zwischen der Abzweigung der Kreisstraße bei Arnegg und Blaubeuren-Gerhausen in der Zeit vom Montag, 16. April, bis Mittwoch, 30 Mai, erneuert. Laut Mitteilung des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis wird der Verkehr in dieser Zeit jeweils an der täglich wechselnden Wanderbaustelle mit einer mobilen Verkehrsampel geregelt.