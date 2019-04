Unfall fordert fünf Verletzte und 15.000 Euro Schaden

Fünf Verletzte und 15.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Sonntag bei Blaubeuren.

Gegen 14.45 Uhr fuhr eine 24-Jährige von Blaubeuren in Richtung Schelklingen. Sie wollte mit ihrem Golf nach links in einen Parkplatz abbiegen. Das bemerkte laut Mitteilung der Polizei der nachfolgende 27-Jährige zu spät. Der Mann wich nach ersten Erkenntnissen der Polizei nach links aus und prallte mit seinem Mercedes gegen den VW. Der landete danach zwischen Sträuchern und der Mercedes in einem Grünstreifen. Die Golf-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen, ebenso ihrer Mitfahrerinnen im Alter von 16 und 43 Jahren. Der Mercedes-Fahrer und sein 53-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die fünf Verletzten in Krankenhäuser.

Feuerwehr und Polizei mussten die Unfallstelle für knapp zwei Stunden sperren. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Laut Angaben der Verkehrspolizei beträgt der Sachschaden etwa 15000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Die Beamten raten, Störungen und Ablenkungsquellen, die die Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen, zu vermeiden.