Unfall endet glimpflich – drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Drei Menschen sind am Mittwoch bei einem Unfall im Blaubeurer Stadtteil Weiler verletzt worden. Laut Polizei endete der Frontalzusammenstoß aber glimpflich.

Gegen 11.30 Uhr war nach Angaben der Polizei ein Kleinbus in der Straße Pfaffensteig in Richtung der Firma Teva unterwegs. In einer Kurve lenkte der 23-jährige Fahrer zu weit links. Auf der Gegenfahrbahn fuhr ein VW. Die Fahrzeuge prallten zusammen.

Der 23 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses und eine 30-jährige Mitfahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Auch der 57-jährige Beifahrer im VW wurde leicht verletzt.

Der Golf war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 20.000 Euro.