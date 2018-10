Unesco-Kulturerbe: Das sind aktuelle Forschungen der Archäologen

Hautnah die Arbeitsweise der Archäologen erlebt und tiefe Einblicke in die aktuellen Forschungsarbeiten erhalten haben rund 70 Teilnehmer der Archäoakademie in Blaubeuren. Jährlich im Oktober veranstaltet das Urgeschichtliche Museum Blaubeuren (Urmu) gemeinsam mit der Gesellschaft für Urgeschichte ein zwei- bis dreitägiges Programm für interessierte Laien, die sich unmittelbar aus erster Hand von Nicholas Conard, Professor an der Universität Tübingen, sowie seinen Mitarbeitern über das aktuelle Forschungsgeschehen informieren möchten.

In diesem Jahr drehten sich die Vorträge um „Das verschwundene Leben“, wobei es überwiegend um das Leben in der jüngeren Altsteinzeit vor rund 40 000 Jahren ging. Aber auch das Leben der Neandertaler, die vor 150 000 bis etwa 30 000 Jahren in Europa gelebt haben.

Den Auftakt zum Programm bildete eine Fahrt zu zwei der drei Weltkulturhöhlen im Achtal, dem Hohle Fels und der Sirgensteinhöhle, bei der die Gäste unter Führung von Sibylle Wolf und Hannes Wiedmann allerhand Informationen zur Fundgeschichte und Bedeutung für die UNESCO-Auszeichnung erhielten.

Anschließend folgte im Konferenzraum des Urmu eine Reihe an Kurzvorträgen, bei denen wissenschaftliche Assistenten und akademische Mitarbeiter von Nicholas Conard, der für den Bereich Ältere Urgeschichte und Quartärökologie zuständig ist, über ihre Arbeit informierten.

Der Bogen spannte sich von der Entstehung des Begriffs „Aurignacien“, dem Zeitraum zwischen 42 000 und 34 000 Jahren vor heute, in dem die spektakulären Figuren und Musikinstrumente in Ach- und Lonetal enstanden sind. Wobei es sich bei „Aurignacien“ nicht um eine Kultur handle, wie Guide Bataille erläuterte, sondern um einen sogenannten Technokomplex. Dieser zeichnet sich europaweit durch ähnliche Arbeitstechniken aus, beispielsweise den Schraffuren an den Figuren oder an der Herstellung von doppelt gelochten Perlen, aber auch an der Art und Weise der Herstellung von Arbeitsgeräten wie Kielkratzer und Steinspitzen. Interessant auch der Unterschied: Während in den Achtal- und Lonetalhöhlen Figuren und keine Wandmalerei gefunden wurden, sei es in der Grotte Chauvet in Frankreich gerade andersherum.

Pfeilspitzen aus Geweih

Keiko Kitagawa beschäftigte sich mit einem Teilbereich der Funde. Sie untersuchte bestimmte Pfeilspitzen aus Geweih. „Vor allem wurde Rentier verwendet, das gab es hier häufig. Denn beim Ren haben männliche und weibliche Tiere ein Geweih, die dies zu unterschiedlichen Jahreszeiten abwerfen“, so die Wissenschaftlerin.

Im Bereich der Archäozoologie forscht Chris Baumann. Er stellte seine Arbeiten zu seiner Doktorarbeit vor, bei der es um „Kleinraubtiere in der direkten Umgebung der steinzeitlichen Menschen“ geht, wobei er vor allem Fuchs und Wolf im Fokus hat. Durch Untersuchungen an Knochen im Geißenklösterle und Hohle Fels konnte er nachweisen, dass sich der Fuchs, aber auch der Wolf, häufig in der Nähe der Menschen aufgehalten hat – also schon vor 40 000 Jahren Kulturfolger waren. „Der Mensch verursacht viel organischen Abfall, so dass auch für Kleinraubtiere etwas abfällt. Zudem leben im Umfeld des Menschen wenig Großraubtiere. So hat der Mensch für neue Nischen gesorgt, in denen sich Fuchs und Wolf eingerichtet haben“, erläutert Baumann. Die Zusammensetzung der Nahrungskette lasse sich durch die Messung von Kohlenstoff- und Stickstoff-Isotopen in den gefundenen Knochen nachvollziehen.

Von Schmuck und Wertvorstellungen im „Aurignacien“ berichtete Sibylle Wolf. Aus dieser Zeit vor rund 40 000 Jahren wurden ungewöhnlich viele Perlen gefunden. Wie diese hergestellt wurden und welche Bedeutung sie gehabt haben könnte, zeigte die Wissenschaftlerin auf: „Schmuck ist ein begehrenswertes Objekt, welches im Besitz einer oder mehrere Personen ist.“ Je nach Fundstelle variieren die Schmuckformen etwas. Daher wäre es eine Möglichkeit, dass sich die einzelnen Menschengruppen durch das Tragen von Schmuck voneinander abgegrenzt haben könnten.

Beim Abendvortrag lieferte sich das Wissenschaftlerehepaar Guido Bataille und Yvonne Tafelmeier ein Duell zum Thema „Neandertaler contra Moderner Mensch“. Der verbale Schlagabtausch endete weitgehend punktgleich. Denn dass der Neandertaler nicht der zottelige Clochard aus der Urgeschichte ist, als der er bis vor Kurzem galt, kann durch Funde widerlegt werden.

Viele Fundstücke gingen verloren

Wie der anatomisch moderne Mensch konnte auch der Neandertaler feine Steinwerkzeuge wie Klingen herstellen. Nachweisbar ist auch, dass der Neandertaler Birkenpech herstellen konnte – was heutige Menschen übrigens nicht ohne Hilfsmittel hinbekommen, wie Conard festgestellt hat. Auch konnten Forscher nachweisen, dass der Neandertaler die heilende Wirkung von Pappelblättern gekannt hat. Zudem hat er erfolgreich über viele tausend Jahre bei widrigsten Klimaschwankungen in Nordeuropa überlebt. Dass der Lebensalltag des Neandertalers so schwer zu fassen sei, läge daran, dass allein durch das Alter viele Fundstücke verloren gegangen seien.

Aktuell herrscht noch Unklarheit darüber, ob auch der Neandertaler künstlerische Fähigkeiten hatte. Ein aktueller Fund von Höhlenmalerei in einer Spanischen Höhle könnte auf ein Alter von 60 000 Jahren schließen lassen. Also lange bevor der Homo Sapiens in Erscheinung getreten ist. Jedoch ist die Datierung der Malerei in Forscherkreisen noch umstritten.