Unbekannter bringt Senior mit fieser Masche um sein Bargeld

Ein Trickdieb hat in Blaubeuren Beute gemacht. Ein Unbekannter brachte einen Senior am Montag in der Blautopf-Stadt um Bargeld.

Das war passiert: Kurz vor 10 Uhr hob der Senior Bargeld an einem Geldautomaten an der Alberstraße ab. Das Geld steckte er in seine Geldbörse. Als er sich zu seinem Auto begab, wurde er von einem Unbekannten angesprochen. Der wollte etwas Münzgeld gewechselt haben.

Als der Senior in seinem Geldbeutel nach Kleingeld nachschaute, griff der Unbekannte laut Polizei in den Geldbeutel und nahm sich Kleingeld heraus. Dabei gelang es ihm, an die Geldscheine zu kommen, die er unbemerkt entnahm. Danach ging der Trickdieb weg. Das Fehlen der Scheine bemerkte der Geschädigte erst, als er an seinem Auto war.

Die Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei fahndete nach dem Dieb. Der blieb verschwunden, teilen die Beamten mit. Der Unbekannte soll etwa 40 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte dunkles kurzes Haar und war von kräftiger Statur. Bekleidet war er mit einem grauen Anzug.

Hinweis der Polizei: Trickdiebe wollen oft Geld gewechselt haben oder geben sich als Bettler und Spendensammler aus. Sie versuchen so, an das Geld der Opfer zu kommen. Wer Geld wechselt oder spendet, zückt meist seinen Geldbeutel. Damit weiß der Dieb, wohin er greifen muss und hat leichteren Zugriff auf den Inhalt.

Hilfsbereite Menschen werden abgelenkt

Hilfsbereite Menschen würden abgelenkt und bemerken oft nicht, dass jemand in den Geldbeutel oder in die Tasche greift. Tipps zum Schutz vor Trickdiebstahl geben die Beratungsstellen der Polizei. Für das Polizeipräsidium Ulm sind diese zentral über die Telefonnummer 0731 / 1881444 zu erreichen.