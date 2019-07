Unbekannte brechen in Firmengebäude in Blaubeuren ein

In Blaubeuren ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Firmengebäude eingebrochen worden. Die Unbekannten machten sich an einem Objekt an der Leubestraße zu schaffen. Wie sie in das Innere gelangten, ist laut Polizei noch unklar. Ersten Erkenntnissen der Beamten zu Folge machten die Täter keine Beute, hinterließen aber einen Schaden von über 2000 Euro. Die Polizei (Telefon 07344/96350) hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren gesichert.

Die Ermittler empfehlen, sich vor Einbruch und Diebstahl zu schützen. Für Menschen in Blaubeuren und Umgebung informiert die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle darüber, wie das geht. Diese ist unter der Telefonnummer 0731/1881444 zu erreichen. Sie informiert laut Mitteilung kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de