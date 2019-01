Umweltminister diskutiert über Ressourceneffizienz

Es gibt Konsens, Lob, aber auch Kritik in Form von Anregungen: Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) hat das Unternehmen Eduard Merkle in Blaubeuren besucht. Der Besuch habe einen ganz speziellen Zweck: Es soll aufgezeigt werden, wie erfolgreich viele Betriebe Ressourceneffizienz als Teil ihrer Unternehmensphilosophie verinnerlicht haben. Eines ist laut Untersteller nämlich klar: „Der Rohstoffbedarf steigt. Es gibt aber ein gemeinsames Interesse von Industrie und Land, die Effizienz zu erhalten und ein Auge auf die Rückgewinnung von Rohstoffen zu legen.“ Für Baden-Württemberg sei eine Strategie erarbeitet worden, in der auch das Projekt „100 Betriebe für Ressourceneffizienz“ enthalten sei. Das Unternehmen Eduard Merkle als Kalk-, Terrazzo- und Steinmahlwerke fällt unter die teilnehmenden Firmen. Die sinnvolle Verwendung von „Abfallprodukten“ erachte Untersteller als „ein interessantes Beispiel“.

60 Beschäftigte

Hartmut Koch-Czech, der Geschäftsführer von Eduard Merkle, hört Untersteller aufmerksam zu. Dann ist es an ihm selbst, zu zeigen, was genau das Unternehmen ausmacht. Mit 60 Beschäftigten sei man ein „kapital- und energieintensives Unternehmen“. Kalkstein für Fensterprofile, Fliesen, Keramik oder auch die Bestäubung des Kaugummis, damit der in der Silberfolie nicht kleben bleibt: Die Firma Eduard Merkle betreibt seit dem Jahr 1924 den Standort mit dem Steinbruch Michelreibershalde. Das Werk habe sich nahe der Gleise angesiedelt. Die gebe es nämlich schon seit 1864. Eine halbe Millionen Tonnen Kalk werde jährlich abgebaut. „Der Grobstein ist bis zum Jahr 2060 noch vorhanden“, sagt Koch-Czech. Doch was dann? Es gehe darum, rechtzeitig zu reagieren. Um die Lebensdauer und damit die Reichweite des Vorkommens zu verlängern, wurde ein Veränderungsprozess angestoßen.

„In der Veredelung steckt die Wertschöpfung“, macht der Geschäftsführer dem Minister klar. Die Umsetzung erfolge über die so genannte Siebschuttaufbereitung. Dahingehend sei man in der Investitionsphase. Koch-Czech spricht allerdings ein Problem an: Bei Bergbaubetrieben gehe es vor allem um Zeit – eine Erschließung werde dann als sinnvoll erachtet, wenn diese zwei Generationen absichert.

Umweltminister Franz Untersteller besucht Blaubeurer Unternehmen Eduard Merkle. (Foto: Scholz)

„Die BImSchG-Genehmigung für Bergbaubetriebe sind aber auf 25 Jahre befristet“, merkt er gegenüber dem Minister an. Der Geschäftsführer meint damit das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräusche oder auch Erschütterungen. Eine Planungssicherheit werde durch einen solch „kurzen“ Zeitraum schwierig.

Während Kunden akquiriert werden sollen, die auch einen niedrigeren Karbonatgehalt akzeptieren, befindet sich das Unternehmen mit einem zweiten Projekt in der Versuchsphase. Dabei geht es darum, Kalkstein, der im Grundwasser liegt, zu erschließen. Das große Ziel des Unternehmens sei letztlich eine vollständige Verwertung von Materialien.

Füllstoffe und Körnung

Zwischen Blaubeuren und Ulm findet man monolithische Kalksteine mit einem Reinheitsgehalt bis zu 99 Prozent. Diese werden beim Unternehmen als Füllstoffe oder auch als Körnung weiterverarbeitet. Sie seien vielfältig einsetzbar – zum Beispiel in der Kunststoffindustrie, im Bereich von Farben und Lacken, Keramik und Glas oder auch in der Lebensmittel- und Futtermittelproduktion. Die Firma Eduard Merkle zählt 600 Kunden.

Untersteller spricht das Thema Recycling an. Die Branchen müssten zeigen, dass sie sich mit dem Thema der Wiederverwertung beschäftigen. Dann gebe es sicherlich eine größere Akzeptanz der Bevölkerung.

Blick auf das Werk. (Foto: Scholz)

In Sachen Wiederverwertung habe sich das Unternehmen ebenfalls neu aufgestellt, so Koch-Czech. Im Jahr 2007 wurden sechs Blockheizkraftwerke angeschafft. Die Abluft wird für die Trocknung in der Produktion genutzt. Die Abwärme wiederum findet ihr Ziel in der Fernwärme – die Gebäude des Unternehmens werden damit geheizt. Strom wird darüber hinaus in das Netzwerk eingespeist. Das Energiemanagement sei außerdem zertifiziert. Überall im Unternehmen würden Betriebsdaten erfasst und analysiert. Daraus zeige sich: Netzbetreiber haben eine konstante Abnahme. Es werde nur im Optimum gearbeitet – das sei der Beitrag zur Energiewende.