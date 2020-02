TSV Blaubeuren will in die Bezirksliga marschieren

Vier Punkte Vorsprung hat der TSV Blaubeuren derzeit auf den zweiten Tabellenrang in der Fußball-Kreisliga A Alb und dies bei einem weniger absolvierten Spiel. Daher ist klar, dass die Mannen von Trainer Peter Passer sich diesen natürlich nicht mehr nehmen lassen wollen. Obwohl die Wintervorbereitung wie gewünscht läuft, weiß Passer, dass das Ziel nicht leicht zu erreichen ist.

„Wir haben jetzt etwas Vorsprung. Aber der kann natürlich schnell weg sein“, sagt Peter Passer, Trainer des TSV Blaubeuren rund drei Wochen vor dem ersten Saisonspiel 2020 beim SV Asselfingen am achten März. Mit diesem Nachholspiel könnte der TSV den Vorsprung sogar auf sieben Punkte anwachsen lassen.

Die ersten drei Wochen in der Vorbereitung sind bisher ganz nach Wunsch des Trainers verlaufen. „Die Trainingsbeteiligung war bisher überragend. Im Durchschnitt waren immer mehr als 20 Leute dabei. Da kann man natürlich das trainieren, was man sich vorgenommen hat“, sagt Passer. Personell hat sich beim Kreisliga-A-Primus nichts verändert, auch Verletzte sind derzeit nicht zu beklagen. „Wir haben keine Gewinne und keine Verluste gemacht. Das ist gut so“, scherzt Passer. Umso mehr waren die Auftritte bei den Testspielen gegen die Bezirksligisten aus Bermaringen (1:0) und Jungingen (0:2) zwei sehr gute, die auf eine weitere erfolgreiche Saison hoffen lassen. Weiter geht es mit Testspielen gegen den FC Blautal und den SV Grimmelfingen.

Eine Woche vor Rückrundenstart steht zudem noch ein Trainingslager am Gardasee mit einem weiteren Testspiel an. Das Saisonziel ist für Blaubeuren klar. „Es ist ja logisch, dass wir den ersten Platz verteidigen wollen, aber das wird äußerst schwer“, erklärt der Blaubeurer Trainer, und weiter: „Es gibt einige Teams, die individuell besser aufgestellt sind als wir. Doch am Ende muss das Kollektiv gewinnen – was wir bisher sehr gut gezeigt haben.“

Wie gut, zeigt der Blick auf das derzeitige Torverhältnis. Mit 42 erzielten Toren und nur zwölf Gegentoren sieht man gleich die große Stärke der Blaubeurer in der Defensive. Da das Team aber gleichwohl viele Spiele nur knapp gewonnen hat, könnten auch in der Rückrunde einige enge Duelle anstehen, das weiß auch Trainer Passer, der der Rückrunde aber relativ gelassen entgegen geht: „Es hängt oft von der Tagesform und auch vom Glück ab. Wir werden es nehmen, wie es kommt.“ Trotzdem soll in den nächsten Wochen bis zum Rückrundenstart noch einiges passieren. Der letzte Feinschliff soll ins Team, damit beim Auftakt beim SV Asselfingen gleich die nächsten drei Punkte folgen.