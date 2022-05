Tour zur Welterbe-Höhle Geißenklösterle

Die Wochentagswanderung des Schwäbischen Albvereins Blaubeuren geht am Mittwoch, 25. Mai, geht zur Welterbe-Höhle „Geißenklösterle“ in Blaubeuren Weiler. Treffpunkt ist um 13 Uhr nahe der Firma Beckabeck auf dem Parkplatz im Handelsgebiet am Bahnhof. Die Wanderung ist etwa sieben Kilometer lang und führt teilweise über Bergpfade. Trittsicherheit und feste Schuhe sind erforderlich, heißt es in der Vorankündigung. Auf dem Weg erläutert Wanderführer Georg Hiller urgeschichtliche Themen zur jüngeren Altsteinzeit und den Höhlen des Aachtales und warum diese in die Liste der UNESCO-Weltkultur-Erbe aufgenommen wurden. Zum Abschluss der Wanderung ist eine Einkehr geplant. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Wanderer sind willkommen.