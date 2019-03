Dramatisch war das Einsatzstichwort für die unangekündigte Übung des Technischen Hilfswerks (THW) in Blaubeuren. Mit dem Wort „Explosion“ meldeten sich am Freitagabend die Piepser der Helfer und lotsten sie zur leerstehenden Blautopf-Schule.

Die Blaubeurer Schule war gut vorbereitet – unter anderem mit Schildern „Eingang verschüttet“ und die ehrenamtlichen Helfer aus Blaubeuren und Ehingen mussten sich über ein Fenster im ersten Stock an der Rückseite der Schule einen Zugang verschaffen. Dichter Rauch quoll aus dem Fenster und mahnte zur Eile. Vier Helfer rüsten sich mit Atemschutzgeräten aus, gleichzeitig richten andere Helfer routiniert die Sicherungsleinen her und bauen die Steckleiter zusammen, damit sie über die Hecke bis ins Fenster hineinreicht.

Für Beleuchtung sorgen

Gegen die einbrechende Dunkelheit musste gleichzeitig für eine sichere Beleuchtung gesorgt werden. Stromaggregate und Scheinwerfer auf Stativen sorgten für Licht. Zusätzlich wurde an der Eduard-von-Lang-Straße ein Beleuchtungs-Lastwagen positioniert, der aus mehr als 40 Meter Entfernung mit seinen zahlreichen starken Scheinwerfern eine Beleuchtungsatmosphäre wie in einem Fußballstadion schaffte.

Im Inneren der Schule

Im Inneren der Schule mussten die THW-Kräfte mehrere vermisste Schüler suchen. Nach dem systematischen Absuchen aller Räume wurden die Verletzten erstversorgt und in einem Zimmer auf Tragen gesammelt. Die inzwischen eingetroffene Drehleiter der Feuerwehr Blaubeuren sorgte dafür, dass die Verletzten teilweise mitsamt der Tragen sicher durch das Fenster auf die Wiese hinter der Schule gebracht werden konnten.

Die vermissten Schüler konnten gefunden werden. (Foto: Thomas Heckmann)

Zusätzlich hatte der Übungsplaner Roman Collet eine echte Besonderheit organisiert, denn die Einsatzkräfte aus dem 90 Kilometer entfernten Weingarten wurden in die Übung eingebunden. Die Oberschwaben hatten für den Freitag sowieso eine 24-Stunden-Übung angesetzt und ein Teil der Helfer musste dann zu deren Überraschung nicht im Großraum Weingarten helfen, sondern wurde nach Blaubeuren geschickt. Nach über einer Stunde Anfahrtszeit konnten sie ihr Einsturzsicherungssystem zum Einsatz bringen. Mit einem Laser-Vermessungsgerät können die Helfer Bewegungen an einsturzgefährdeten Gebäuden im Millimeterbereich protokollieren. Nachdem gemeinsam mit der Feuerwehr-Drehleiter zahlreiche Messpunkte am Gebäude aufgeklebt waren, wurde die Messergebnisse über Funk an einen Computer übertragen, der jede Veränderung aufzeichnete und bei einer simulierten Gebäudebewegung lautstarken Alarm verursachte.

Gerüst wird aufgebaut

Die Unterstützungskräfte aus Weingarten brachten auch einen Anhänger voller Gerüstbau-Material mit, damit konnte an der Wand des Schulgebäudes ein Gerüst aufgebaut werden, über das ein Rettungszugang und eine Evakuierungsmöglichkeit besteht.

Bei der Übung in Blaubeuren. (Foto: Thomas Heckmann)

In der gemeinsamen Übung von THW Blaubeuren und Weingarten sowie der Feuerwehr Blaubeuren konnten die Helfer die Zusammenarbeit trainieren und auch die Möglichkeiten der anderen Einheiten kennenlernen, um bei einem echten Einsatz Hand in Hand schnell helfen zu können.