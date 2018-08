THW Blaubeuren erhält neuen Notstromerzeuger

Das Technische Hilfswerk (THW) Blaubeuren konnte in Biberach eine 50 kilovoltampere Notstromerzeugungsanlage (NEA) vom Ortsverband Pfullendorf übernehmen.

Sechs Helfer sind unterwegs

Sechs Helfer machten sich laut Mitteilung auf den Weg nach Biberach, um auf dem Gelände der Regionalstelle das neue Arbeitsgerät in Empfang zu nehmen. Der Generator, welcher durch einen Motor der Firma Deutz angetrieben wird, kann innerhalb kürzester Zeit Notstrom für die verschiedenen Einsatzgeräte wie zum Beispiel Scheinwerfer oder Schmutzwasserpumpen produzieren. Auch eine direkte Stromeinspeisung in Gebäude könne nun, in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Stromversorger, erfolgen. Mit einem integrierten 7,5 Meter langen Lichtmast, welcher mit vier modernen Scheinwerfern ausgestattet ist, kann laut THW zudem innerhalb kürzester Zeit eine Einsatzstelle beleuchtet werden. Die Ausstattung kann in der Region jederzeit auf Anforderung von Feuerwehr, Polizei und anderen Bedarfsträgern angefordert werden.

Wöchentlicher Dienst

Das Technische Hilfswerk ist laut Mitteilung seit 1950 die Einsatzorganisation der Bundesrepublik Deutschland im Bevölkerungsschutz und wird zu 99 Prozent von Freiwilligen getragen. Das THW leistet in Not- und Unglücksfällen mit Technik und Know-how-Hilfe – in Deutschland und rund um den Erdball. Der Blaubeurer Ortsverband ist ständig auf der Suche nach weiteren Einsatzkräften. Interessierte sind zu einem der wöchentlich am Montagabend ab 19.30 Uhr im Industriegebiet in Seißen stattfindenden Diensten eingeladen.