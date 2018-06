SWR dreht „Stadt, Land, Quiz“ am Blautopf

Birgit Heuschkel, die Leiterin der Stadtbücherei Blaubeuren, und die ausgebildete Märchenerzählerin sowie Gästeführerin Susanne Kuhn-Urban gingen am Blautopf noch einmal einzelne Daten durch. Sie waren aufgeregt und gleichzeitig voller Vorfreude. Beim SWR-Sendeformat „Stadt, Land, Quiz“ wollten sie die Schönheit und Geschichte Blaubeurens herausstellen. Blaubeuren gegen Daun in der Vulkaneifel heißt es. Der SWR war am Donnerstag zu Gast in Blaubeuren.

Lösung schnell gefunden

Moderator Jens Hübschen hatte nicht nur vier Fragen an die Beiden im Gepäck, die es in kürzester Zeit zu beantworten galt, sondern auch zwei Bilder. Eines zeigt ein Detail aus Blaubeuren, das andere ein Motiv aus Baden-Württemberg. Die Bürger können unterstützen und mit rätseln. Bis 15 Uhr war Zeit. Bernhard Rieger von der Blaubeurer Stadtverwaltung und zuständig für Tourismusmarketing stellte das Rätsel gleich bei Facebook ein. Jenes Blaubeurer Motiv war flott gefunden – zeigt einen Bereich an der Blautopfschule. Das zweite Bild stellt einen Ausschnitt des Heidelberger Schlosses dar.

Vor etwa zwei Wochen erhielten Heuschkel und Kuhn-Urban die Nachricht: In Blaubeuren wird gedreht. „Ich arbeite seit 25 Jahren in Blaubeuren. Die Stadtbibliothek liegt im Herzen der Stadt und ich bin hier fest verankert“, sagt Heuschkel. Damit erklärt die 52-Jährige auch, warum sie sich sofort bereit erklärt hätte, bei „Stadt, Land, Quiz“ mitzumachen. Ähnlich ergeht es Susanne Kuhn-Urban, die auf der Schwäbischen Alb beheimatet ist. Die 48-Jährige ist regelmäßig als Gästeführerin in Blaubeuren und im Urgeschichtlichen Museum unterwegs. Außerdem ist sie ausgebildete Märchenerzählerin. Auch Kuhn-Urban gab Alles, um Blaubeuren bestmöglich zu präsentieren.

Blautopf momentan wenig „blau“

Der Blautopf hingegen zeigte sich bei den Dreharbeiten wenig „blau“. Das liege momentan an den gewaltigen Wassermassen. Der Blautopf ist nämlich keine Quelle. Jegliches Wasser, dass durch den Fels läuft, kommt dort an.

Aufgepasst: Die Sendung wird am 21. Juli ab 18.45 Uhr ausgestrahlt.

Jahr für Jahr zieht der Blautopf in Blaubeuren tausende Besucher an. Mit seiner tiefblauen Farbe wirkt er sogar etwas mystisch an. Aber wie ist der Blautopf eigentlich entstanden? Und vor allem: Wo kommt die blaue Farbe her? Das hat uns heute der Bürgermeister der Stadt erzählt. Die Antworten gibt’s jetzt in den Wetteraussichten.