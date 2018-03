Streit eskaliert: Frau fällt von der Motorhaube

Ein Streit ist am Donnerstag in Blaubeuren eskaliert. Eine Frau fiel nach Angaben der Polizei von einer Motorhaube und verletzte sich dabei.

Laut Polizeimitteilung stritten sich eine 29-Jährige und ein 27-Jähriger am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Weilerstraße in Blaubeuren. Vermutlich um die Wegfahrt zu verhindern, legte sich die Frau auf die Motorhaube des Volkswagens. Der 27-Jährige fuhr rückwärts. Die Frau verlor den Halt und fiel auf die Straße. Dadurch wurde die 29-Jährige leicht verletzt.

Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der Mann sieht nun einer Anzeige entgegen. Die Polizei in Blaubeuren ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07344/96350 entgegen.