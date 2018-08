Straßenmusiker und Liedermacher geben Ton an

Der erste Blaubeurer Bardentreff steigt am Sonntag, 26. August, in der Zeit von 11.30 bis 18 Uhr. „Auf die Plätze! - Fertig - Bunt“ lautet das Musikertreffen in Blaubeuren.

Die neu formierte Kultur-Initiative „BlauTöne“, die unter anderem Blaubeuren den Sommer über reichlich mit Straßenmusik versorgt, holt mit dem Bardentreff in Zusammenarbeit mit der Stadt Blaubeuren und dem „Fröhlichen Nix“ zu dem besonderen Straßenmusiker-Treffen aus. Mitmachen soll und kann jeder, der sich in Sachen „Straßenmusik“ mal so richtig austoben möchte.

15 Teilnehmer sind mit dabei

Etwa 15 Straßenmusiker, Liedermacher und Musikgruppen stehen schon bereit, weitere dürfen gerne dazustoßen. Das vielschichtige Aktionsfeld reicht bislang von Protestsongs im Stile von Hans Söllner, über schwäbische Lieder, Oldies, Bluegrass, Indie, Pop, Country, Irish & more bis hin zur Lagerfeuermusik. Einem lässigen musikalischen Nachmittag steht laut Mitteilung also nichts im Wege.

Gespielt wird laut Mitteilung der Veranstalter an vier verschiedenen Standorten im historischen Städtchen. Zwei Spielorte befinden sich in der neuen „Wochenend-Fußgängerzone“ in der Karlstraße, beim „Becka Beck“ und beim Lokal „Il Gusto“.

Vor zwei Wochen wurde die temporäre Sperrung an Samstagen, Sonn- und Feiertagen offiziell von der Stadt Blaubeuren eröffnet. Ziel ist es, im Zentrum mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen. Anwohner haben trotzdem freie Fahrt, um zu ihren Häusern zu kommen. Dennoch ist der weitere Verkehr durch die Innenstadt Blaubeurens so unterbunden.

Der Eintritt ist frei

Dann gibt es noch die „Grüne Wiese“ im Kloster und die „verstärke“ Hauptbühne auf dem Kirchplatz, auf der Moderator Jörg Steck mit markigen Anmoderationen durchs Programm führt. Für Bewirtung ist durch die jeweiligen Cafés und Gasthäuser bestens gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Teilnehmende Musiker sind bislang Tobias Conzelmann, Hans-Jörg Autenrieth & die Countybande, Tom Wolf, Folk- und Bluegrass-Duo Carotto, Magic Tommy & Michaela Reichle, das Strassenmusik-Duo Mariku, Irish & More, Der Andreas, Hermanitou, Bluestone Trouts, Rod Fritz aus Australien, Peter Henle, Werner Höra und David Luca.

Das „Zum fröhlichen Nix“ beteilige sich aber an vielen Veranstaltungen in Blaubeuren außerhalb der eigenen Wände und sei zu einem wichtigen Anlaufpunkt für künstlerische Aktionen aller Art geworden: Bei Nix-Wirt „Festl“ Hans Wild laufen die Fäden zusammen. Er ist die „Spinne“ im kulturellen Netzwerk von Blaubeuren, das gerade mit vielen neuen Ideen aufwartet, darunter die neu gegründete, private Kultur-Initiative „BlauTöne“.