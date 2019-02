Bei einem Unfall zwischen Berghülen und Blaubeuren am Mittwoch wurden zwei Personen verletzt.

Gegen 6.45 Uhr fuhr laut Polizei ein 18-Jähriger mit einem Auto von Berghülen nach Blaubeuren. An der Einmündung zur Bundesstraße hielt er am Stoppschild nicht an. Aus Richtung Blaubeuren kam ein 35-Jähriger. Dessen Fahrzeug stieß mit dem Auto des 18-Jährigen zusammen.

Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Fahrer. Ins Krankenhaus mussten sie nicht. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf rund 5000 Euro. Abschlepper bargen die Fahrzeuge.