Steine spalten und Klettern beim Tag des Geotops

Beim Tag des Geotops beim Höhlenverein Blaubeuren ist für alle Besucher was geboten gewesen, für Jung und Alt. Sportlich und gemütlich ging es zu. Bei strahlendem Sonnenschein fand der Tag des Geotops am „Höfohaus“, dem Vereinsheim des Höhlenvereins Blaubeuren, statt.

Dort wurden den ganzen Tag über Filme und Vorträge über die Forschungsprojekte des Vereins gezeigt. Dabei entstanden interessante Fragerunden und Diskussionen. Der Höhlenverein Blaubeuren forscht zurzeit intensiv im Steebschacht in Blaubeuren-Wennenden, wo dieses Jahr eine elektrische Förderbahn zum Transport des Grabungsabraums eingebaut wurde. Auch am erst vor kurzem eingebrochenen Farrenwiesschacht bei Justingen wird auf Hochtouren gearbeitet. Im vergangenen Jahr wurde der Schachteingang gesichert. Nun graben vor allem auch unsere Jugendlichen in die Tiefe.

In diesem Jahr wurde Schacht III, der neue Eingangsschacht in die Vetterhöhle, fertiggestellt. Der neue Schacht wurde notwendig, da der Entdeckerschacht, der von 2002 bis 2006 gegraben wurde, mit Holz verbaut ist. Das Holz ist nun in die Jahre gekommen und ließ sich aber nicht mit anderen Materialien neu ausbauen. Der neue Schacht wurde nun mit Beton und einem Metallrohr gesichert und ist ein sicherer Zugang für weitere Forschergenerationen.

Ein Seilparcours wurde am Tag des Geotops von der Höhlenrettung Baden-Württemberg rund ums Vereinsheim aufgebaut. Die vielen Gäste aus allen Himmelsrichtungen konnten selbst einmal versuchen, am Seil aufzusteigen und abzuseilen. Höhepunkt war eine zwischen den Bäumen gespannte Seilbahn, die den Besuchern besonders viel Spaß machte. Zusätzlich demonstrierte die Höhlenrettung verschiedene Techniken zur Rettung einer Person aus dem Seil.

Vor allem Jugendliche hatten viel Spaß beim „Steine spalten“. Hierzu hatte der Höhlenverein große Kalksteine vor das „Höfohaus“ geschafft, die vom Steinbruch der Heidelberger Zement AG und zum Bauhof der Stadt Blaubeuren gebracht worden sind. Mit gekonnter Spaltkeiltechnik wurden die Steine zerlegt. Dazu musste erst ein entsprechend großes und tiefes Loch in den Stein gebohrt werden, dann wurden die Spaltkeile eingelegt und mit Fäustel und Vorschlaghammer in das Loch geschlagen. Dabei platzten dann mehr oder weniger große Teile des großen Steines ab.

Zur Stärkung gab es für die Besucher Schnitzel, Wienerle, Pommes und vieles mehr. Auch die vielen selbstgebackenen Kuchen und Torten fanden großen Anklang.