Stadtkapelle wird zum Publikumsliebling auf der Sommerbühne

Die Blaubeurer Stadtkapelle hat dieses Jahr das Thema „Helden“ als Motto für ihren Auftritt auf der Sommerbühne. Zu finden sind Helden überall – in Film und Fernsehen, in der Musik, im Sport, in der Gesellschaft. Die Helden dieses Abends waren jedoch die 62 Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle mit ihrem Dirigenten Martin Traub. Sie haben sich in einer hervorragenden Form präsentiert. Der Ruf ihres Könnens ist ihnen vorausgeeilt: Die Tribüne war voll besetzt. Rund 500 Gäste haben das Konzert genossen und ihren Publikumslieblingen in den blauen Jacketts beim Open Air am Blautopf viel Beifall gespendet.

Schon der Einzug der „Helden in Blau“ war imposant. Begleitet von einem bombastischen Trommeldonner auf „Conquest of Pradies“ strömten die Musiker von links und rechts auf ihre Bühnenplätze, von Martin Traub von der Tribüne aus dirigiert. Er hatte sich zum Konzertauftakt mitten ins Publikum gestellt – darunter auch der Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold. Das weckte hohe Erwartungen – die von dem sinfonischen Blasorchester sogar noch übertroffen wurden.

Bewertungsspielen gestellt

Der Erfolg ist hart erarbeitet worden. In den vergangenen fünf Jahren haben sich die Musiker großen Herausforderungen gestellt und nach zehn Jahren zum ersten Mal die höchsten erreichbaren Wertungen bei den diesjährigen Wettbewerben errungen: In Ertingen (Landkreis Biberach) und im eigenen Kreisverband (Alb-Donau-Kreis) beim Kreismusikfest in Ehingen-Kirchen hat die Blaubeurer Kapelle beide Male „mit hervorragendem Erfolg teilgenommen“. Das bedeutet, sie hat ein neues musikalisches Niveau erreicht.

Das Konzert auf der Sommerbühne war ein eindrucksvoller Beweis dafür. Schwungvoll und mitreißend präsentierten die Musiker Filmmusiken und Medleys und ließen ihre Helden musikalisch lebendig werden. Ob James Bond oder Indiana Jones, Rocky oder die glorreichen Sieben oder Winnetou und Old Shatterhand – alle waren sofort erkennbar und stilecht getroffen. Beeindruckend war auch das konzertante Volumen, das vor dem geistigen Auge der Zuhörer Bilder von wilden Naturlandschaften und spannenden Abenteuerszenen entstehen ließ.

Die Stadtkapelle verfügt über ein großes Arsenal an Instrumenten, darunter Flöten, Klarinetten, Saxophone, Posaunen, Horn, Fagott, Euphonium und Tenorhorn – mit hervorragenden Musikern und Solisten. Zusätzlich wird der Klang durch eine Band mit Gitarre, E-Bass, Schlagzeug und E-Piano bereichert, was bei den Filmmusiken für eine typische Note mit einem hohem Wiedererkennungswert sorgt.

Der Whitney-Houston-Song zu Ehren ihres Beschützers und Bodyguard-Film-Helden ist von Sängerin Anne Föhringer aus Blaubeuren vorgetragen worden, die eine sehr schöne Stimme hat. Mit ihr und den 62 Musikern sind die einzigen „Laien“ auf der Sommerbühne gestanden, die in den übrigen vier Wochen den national und international bekannten Profis gehört. Doch das hat dem Konzerterlebnis, das auf angenehme und sympathische Art von Anna-Lena Kast moderiert wurde, keinen Abbruch getan. Im Gegenteil: Die bühnenfüllende Stadtkapelle konnte durch ihre große Besetzung und ihre sichtliche Spielfreude gut mithalten und hatte die Zuhörer stets auf ihrer Seite. Die Musiker wurden zu Recht als „Local Heroes“ gefeiert.