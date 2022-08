Stadtbücherei lädt zu Spielevormittag ein

Die Stadtbücherei Blaubeuren hat, in Kooperation mit dem Kinderschutzbund, vor Kurzem im Rahmen des Ferienprogramms zum Spielevormittag eingeladen. Dabei konnten elf Spielbegeisterte im Alter von fünf bis elf Jahren, neben beliebten Spieleklassikern einige brandneue, frisch ausgepackte Spiele ausprobieren, heißt es in einem Bericht der Stadtverwaltung Blaubeuren.

Es gab die Kartenspiele „Böse Kuh“, „Fröschis“ und „Golden Ei“, das Memospiel „Old & New“, das Quizspiel „Abenteuer Pferd“ und das Kinderspiel „Honey“. Außerdem gab es „Mit Quacks & Co. nach Quedlinburg“ einen Wettlauf um den goldenen Kessel, das Würfelspiel „Auch schon Clever“ und natürlich das Kinderspiel des Jahres 2022 „Zauberberg“, ein magisches Kugel-Kooperationsspiel.

An mehreren Tischen wurden phantasievoll gestaltete Spielpläne ausgebreitet und dann tauchten die jungen Spielerinnen und Spieler ein in bunte Spielwelten, kämpften gemeinsam gegen Hexen, flogen mit Bienen über eine Blumenwiese oder würfelten um Luftballons und Kuchen. Die Zeit verging wie im Flug und manche Spiele waren so beliebt, dass die Kinder sie gleich mit nach Hause nahmen, um dort mit der Familie noch ein paar Runden weiterzuspielen.