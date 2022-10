Stadt sucht Wohnraum für geflüchtete Ukrainer

Für die Anschlussunterbringung von geflüchteten Ukrainer sucht die Stadt weiterhin Wohnraum in Blaubeuren einschließlich aller Ortsteile. Im Moment werden insbesondere leerstehende Wohnungen oder leerstehende Häuser (möglichst mit eigener Küche und Bad) benötigt. Wer der Stadt Blaubeuren Wohnraum für Geflüchtete anbieten will, sollte der Stadtverwaltung mitteilten, wie groß dieser Wohnraum ist, für wie viele Personen er ausgelegt ist und für wie lange er zur Verfügung steht. Bei Angeboten oder Fragen wenden sich die Bürger an die Stadt Blaubeuren. Ansprechpartnerin ist Elisa Kretzer, die erreichbar ist unter der Telefonnummer 07344 / 9669-51 oder per E-Mail an e.kretzer@blaubeuren.de.