Städtepartnerschaft schafft Wirtschaftskooperation

Städtepartnerschaften sollen den Austausch unterschiedlicher Regionen und die Vernetzung von Gemeinden fördern. Ein tolles Beispiel was aus so einem Austausch entstehen kann, liefern Blaubeuren und deren Partnerstadt Tharandt. Zusammen ist es den beiden Kommunen gelungen, die lokale Wirtschaft zu fördern und ein wichtiges Projekt schnell voranzutreiben. Unternehmen aus beiden Städten werden bald damit beginnen den neuen Kindergarten in der sächsischen Gemeinde zu bauen.

Gemeinsam mit Mitgliedern des Blaubeurer Gemeinderates und Ortsvorstehern besuchte Bürgermeister Jörg Seibold Anfang November 2019 die Partnerstadt Tharandt in Sachsen. Neben dem weiteren Kennenlernen der Menschen standen auch politische Gespräche auf der Tagesordnung. So hatte Seibolds Tharandter Kollege Bürgermeister Silvio Ziesemer darüber informiert, dass unter anderem ein Kindergartenneubau in Tharandt ansteht. Da auch in Blaubeuren entsprechende Projekte geplant werden (beispielsweise in Sonderbuch, der Innenstadt und Seißen) konnten die beiden Stadtoberhäupter sich gegenseitig gut beraten. „Eher nebenbei kamen wir in das Gespräch über den Kindergartenneubau, den wir für das Jahr 2020 in Tharandt geplant haben“, berichtet Silvio Ziesemer. Bei dem Thema „Modulbauweise“ sei dann der Busfahrer der Blaubeurer hellhörig geworden und verwies auf lokale Unternehmen aus eben jener Branche. Kurzer Hand verabredeten die Bürgermeister die Firmen zu kontaktieren und die Blaubeurer an der Ausschreibung zu beteiligen, was nun Früchte trägt.

Am 28. Februar hat nun der Tharandter Stadtrat die Bauleistung „Neubau KITA Tharandt“ (Modulare Raumeinheiten schlüsselfertig) an die Firma Heinkel Modulbau aus Blaubeuren in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro vergeben. Am gleichen Abend hat der Stadtrat, ebenfalls mit deutlicher Mehrheit, die Bauleistung Zimmerer-, Klempner- und Dachdeckerarbeiten an die Firma Dach- und Schornsteinbau Wolf-Dieter Kuhn, aus Tharandt in Höhe von rund 78 000 Euro vergeben. Hier werden nach 20 Jahren Städtepartnerschaft nun Firmen aus beiden Städten gemeinsam in Tharandt einen Kindergarten für die jüngsten Tharandter bauen.

Als nächste Schritte plant die Verwaltung der Stadt Tharandt Personal für die Einrichtung zu suchen. Darin sollen neun Krippenkinder und 45 Kindergartenkinder Platz finden. Bei der Farbauswahl in den Räumen, der Ausstattung im Innenbereich und der Gestaltung der Außenanlage wurden erfahrene Erzieherinnen einbezogen. Vielleicht wird der Name der Kindereinrichtung im Tharandter Stadtkern einen Bezug zur Partnerstadt Blaubeuren enthalten.