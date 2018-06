Sprayer in Blaubeuren geschnappt

Drei Jugendliche haben in den vergangenen Monaten mehrere Gebäude in Blaubeuren besprüht. Nun konnten die 15bis 16 Jahre alten Jugendlichen geschnappt werden. Ob sie auch die Graffiti in Laichingen sprühten, schließt die Polizei aber aus.

Auf die Spur des Trios kamen Beamte des örtlichen Polizeipostens durch umfangreiche Ermittlungen. Die 15- und 16-Jährigen werden jetzt „wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung angezeigt“, wie im Polizeibericht steht. Die Beamten konnten ihnen elf Taten nachweisen. Der durch die Farbsprühereien angerichtete Sachschaden summiert sich auf etwa 10000 Euro.