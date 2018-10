Spitzer-Vortrag über Einsamkeit

Wie sieht Einsamkeit heute aus und welchen gravierenden Einfluss hat sie auf Körper und Seele? Unter anderem diese Fragen beantwortet Professor Manfred Spitzer, Leiter der Psychiatrischen Universitätsklinik Ulm, an diesem Mittwoch bei einem Vortrag in der Blautalhalle in Blaustein. Der Kreisverband der Freien Wähler, Vorsitzender ist der Laichinger Bernhard Schweizer, lädt ein. Der Eintritt ist drei.

Mit dem Vortrag des renommierten Mediziners Manfred Spitzer will der Kreisverband der Freien Wähler in den „Wahlkampf“ rund um die Kommunalwahlen im Mai 2019 starten. Der Vortrag ist kostenlos und beginnt an diesem Mittwoch, 17. Oktober, um 20 Uhr in der Blausteiner Blautalhalle, Einlass ist ab 19 Uhr. Spitzer, einer „der bedeutendsten deutschen Gehirnforscher“, spricht über die neuesten Forschungsergebnisse rund um Einsamkeit. Seine Schlussfolgerung sei „ein längst überfälliger Weckruf an eine Gesellschaft“, so die Freien Wähler, in der die Vereinzelung des Menschen immer weiter voranschreite. Mit der Veranstaltung wollen die Freien Wähler im Alb-Donau-Kreis darauf hinweisen, dass insbesondere das kommunalpolitische Ehrenamt geeignet sei, dieser Einsamkeitstendenz entgegen zu wirken und dass das Engagement für die eigene Gemeinde oder Stadt ein hohes Potenzial an sozialer Ansteckung mit sich bringe. Die 2019 anstehenden Kommunalwahlen böten sich daher „geradezu an“, der laut Professor Spitzer krank machenden Einsamkeit durch aktive Teilnahme am kommunalpolitischen Geschehen entgegenzuwirken.

Im Anschluss an den Vortrag kann diskutiert und können Fragen gestellt werden.