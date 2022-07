Spaziergang durch die Blaubeurer Wildnis am 5. August

Um wilde Tiere zu entdecken und zu beobachten, muss man nicht in ferne Länder auf Safari gehen. Dies ist auch in Blaubeuren möglich, wie die Stadt mitteilt. Bei einem Spaziergang durch die „Blaubeurer Wildnis“ am Freitag, 5. August, können Tiere und Pflanzen entdeckt werden, die wild im Stadtgebiet leben.

Treffpunkt ist um 17 Uhr die Tourist Info, der auch gut für Kinder geeignete Spaziergang dauert 90 Minuten. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bei der Tourist Info Blaubeuren unter Telefonnummer 07344 / 966 99 18 oder per E-Mail an tourist@blaubeuren.de gebeten.