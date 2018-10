Die Höhlen in Lonetal und ihm Achtal sind nicht nur wegen der ältesten figürlichen Kunst Welterbe geworden („Venus“), sondern auch wegen der ältesten Musikinstrumente. Bei der Archäoakademie in Blaubeuren erfuhren Teilnehmer am Wochenende, wie die Blasinstrumente entdeckt wurden, zusammengesetzt, nachgebaut und heute noch gespielt werden können.

Susanne Münzel von der Universität Tübingen hat als Erste erkannt, dass es sich bei den gefundenen Knochensplittern um ein Instrument handeln müsse. Sie informierte in Blaubeuren über die archäologische Forschung. Konzertflötistin Anna Friederike Potengowski sprach dann über die musikalische Seite der Instrumente und gab den Teilnehmern ein berührendes Knochenflötenkonzert in der Stadtkirche. Und Experimentalarchäologe Hannes Wiedmann erläuterte pragmatisch, wie man als moderner Mensch eine solche Knochenflöte nachbauen könne.

Zu Beginn informierte Hannes Wiedmann das Publikum über die praktische Herstellung von Knochenflöten. Er hat von den gefundenen Instrumenten jeweils mehrere Blasinstrumente nachgebaut. Das älteste Blasinstrument der Menschheit, welches im Geißenklösterle gefunden wurde, entstand aus der Speiche eines Singschwanflügels, ein anderes aus der Speiche eines Gänsegeiers und ein weiteres aus Mammutelfenbein.

Elfenbein ist zäh

Während bei Geflügelknochen die Verarbeitung zu einer Flöte vergleichsweise einfach ist – Wiedmann rechnet mit einer Herstellungszeit von zwei bis drei Stunden –, dauert der Bau eines Instruments aus Elfenbein gut 100 Stunden, da hier wesentlich mehr Arbeitsschritte zu bewältigen sind.

„Der Archäologe puzzelt“, stellte Susanne Münzel fest. Ausgrabungen im Geißenklösterle brachten zahlreiche Knochensplitter zutage und aus 20 Splittern setzte die Archäologin ein flötenartiges Instrument zusammen. Bei brennenden Fragen – „wie klang die Musik?“, „welche Tonfolgen wurden gespielt?“, „zu welchem Anlass und an welchem Ort hat man die Instrumente genutzt?“ – hielt sich die Wissenschaftlerin aber sehr bedeckt „Der Archäologe will nichts überinterpretieren“, gab sie zu bedenken. Flötistin Anna Friederike Potengowski durfte da kreativer sein.

Sie beschäftigt sich seit zehn Jahren mit Knochenflöten, ihrer Geschichte und Spielbarkeit. Ihrem staunenden Publikum präsentierte sie die sagenhafte Klangvielfalt und den Tonumfang der Knochenröhren mit ihren drei oder vier Löchern. Es könne aber nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob die gefunden Instrumente komplett sind, von welcher Seite sie angeblasen wurden und vor allem: mit welcher Anblastechnik? An einer Flöte fand Archäologin Susanne Münzel Spuren von Tierzähnen. „Da hat vielleicht ein Fuchs an dem Knochen geknabbert.“

Einfach durchgetestet

Funktionierten die Blasinstrumente wie eine Oboe? Oder wie eine Klarinette? Oder wurden sie schräg über die Kante geblasen wie eine arabische Nay, oder vertikal auf einer Kerbe wie bei der südamerikanische Quena? Fragen über Fragen. Die Konzertflötistin hat sich einfach durch verschiedene Techniken durchgetestet. Sie konnte den Instrumenten eine unglaubliche Bandbreite an herrlichen Tönen entlocken: Mal mystisch-sphärische Klänge, mal lebhaft-rhythmische, dann wieder zwei Töne gleichzeitig durch Überblasen, ein Glissando. Zu hören waren auch Vogelstimmen, Regentropfen und schwirrende Vogelschwärme. Zu hören ist Anna Friederike Potengowskis Spiel auf den Knochenflöten auf der CD „The Edge of Time“.